У Києві 4 червня виявили 83 нових випадки інфікування коронавірусом, напередодні – ще 77. Через велику кількість хворих послаблювати карантин в столиці не будуть. Чому цифра різко збільшилась і яка ситуація з місцями у лікарнях – читайте далі.

Заступник мера Києва Володимир Прокопів в ефірі 24 каналу розповів, що зараз складно виявити людей, які інфікують інших. А казати, що це стається в транспорті чи в торговельних мережах – не коректно.

До слова COVID-19 у Києві: за добу захворіли 82 людини, підтверджена рекордна кількість смертей

"Ми не маємо поки проблеми зі заповненими лікарнями. Аби місця у лікарнях були, ми вирішили ще не відкривати кафе та ресторани. Ми не кажемо про довге відтермінування, адже одразу після вихідних буде засідати наша комісія і прийматиметься відповідне рішення щодо цього", – зазначив Прокопів.

За його словами, збільшення кількості хворих у Києві не є катастрофічним, це лише трохи вищі показники, ніж були раніше.

"Ми мали 30, 40, 50 випадків за день, то вчора (4 червня – 24 канал) їх було 83, з яких 14 – це саме медики. А також 4 летальних випадки – такої цифри ще не було ніколи, але 4 це все ж не 40, слава Богу. Тому казати про те, що в Києві катастрофа – не можна", – додав заступник Кличка.

Довідка. Загалом в Україні вже у 4 963 працівників медичної сфери виявили COVID-19.

Карантин в Україні: основне

З 5 червня в Україні почався новий етап послаблення карантинних обмежень. Уряд дозволив:

перевезення в легкових авто до 5 осіб з водієм включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини;

проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах;

внутрішні перельоти;

приймати відвідувачів всередині закладів харчування;

люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

Крім того, з 22 травня до 22 червня діє так званий адаптивний (локальний) карантин. Він дозволяє окремим регіонам у випадку загострення епідеміологічної ситуації посилювати обмежувальні заходи лише там, а не по всій країні.



Послаблення карантину з 5 червня / Інфографіка 24 каналу