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Коронавірус крім легень пошкоджує й інші органи

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Коронавірус руйнує нирки
Коронавірус руйнує нирки / unsplash.com

Спочатку COVID-19 вважався виключно респіраторним захворюванням. Однак з кожним новим дослідженням інфекції, стає зрозуміло, що він вражає й інші органи. Виявилось, що коронавірус особливо шкідливий для нирок.

Про це йдеться в досліджені Університетського медичного центру в Гамбурзі (Німеччина), пише DW.

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Мікробіологи і судмедексперти проаналізували результати розтинів 27 осіб, які померли від COVID-19.

"Sars-CoV-2 є не просто вірусом легень", – розповів керівник дослідження Тобіас Хубер. За його словами зараження нирок, ймовірно, є причиною того, чому у хворих COVID-19 часто виникають аномальні показники аналізу сечі.

Науковці вважають, що це пояснює надзвичайно високий рівень гострої ниркової недостатності (до 50%) у пацієнтів з хворобою Covid 19.

Патоген був виявлений в нирках, серці, печінці, мозку і крові пацієнтів. Найвищі концентрації – в клітинах дихальних шляхів.

Науковці вважають, що зараження інших органів має братись до уваги при лікуванні.

Ми повинні стежити за всіма симптомами, а не тільки за кисневою недостатністю. Подальші дослідження повинні уточнити, в якій мірі зміни в сечі можуть служити системою раннього попередження для важкої форми коронавірусу,
– йдеться в досліджені.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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