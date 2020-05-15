Коронавірус крім легень пошкоджує й інші органи
Спочатку COVID-19 вважався виключно респіраторним захворюванням. Однак з кожним новим дослідженням інфекції, стає зрозуміло, що він вражає й інші органи. Виявилось, що коронавірус особливо шкідливий для нирок.
Про це йдеться в досліджені Університетського медичного центру в Гамбурзі (Німеччина), пише DW.
Також на тему: Кожна четверта жертва коронавірусу має одне і теж хронічне захворювання
Мікробіологи і судмедексперти проаналізували результати розтинів 27 осіб, які померли від COVID-19.
"Sars-CoV-2 є не просто вірусом легень", – розповів керівник дослідження Тобіас Хубер. За його словами зараження нирок, ймовірно, є причиною того, чому у хворих COVID-19 часто виникають аномальні показники аналізу сечі.
Науковці вважають, що це пояснює надзвичайно високий рівень гострої ниркової недостатності (до 50%) у пацієнтів з хворобою Covid 19.
Патоген був виявлений в нирках, серці, печінці, мозку і крові пацієнтів. Найвищі концентрації – в клітинах дихальних шляхів.
Науковці вважають, що зараження інших органів має братись до уваги при лікуванні.
Ми повинні стежити за всіма симптомами, а не тільки за кисневою недостатністю. Подальші дослідження повинні уточнити, в якій мірі зміни в сечі можуть служити системою раннього попередження для важкої форми коронавірусу,
– йдеться в досліджені.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.