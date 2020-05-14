Коронавірус може стати звичною хворобою, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що після пандемії коронавірус, імовірно, нікуди не зникне. Мовляв, він може стати однією з постійних хвороб людей.

Експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Раян вважає, що захворювання може стати ендемічним – постійно присутнім серед людей. Про це він заявив під час брифінгу Організації, повідомляє 24 канал.

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У цьому питанні важливо бути реалістами. Я не думаю, що хтось може передбачити, коли ж зникне ця хвороба,

– заявив Майкл Раян.

Окремо він наголосив на важливості створення вакцини від коронавірусу. Зокрема Раян сподівається на її створення для можливості контролювати цей вірус.

"Важливий контроль над вірусом необхідний для зниження оцінки ризику, який залишається високим на національному, регіональному та глобальному рівнях", – резюмував експерт ВООЗ.

Що відомо про вакцину від коронавірусу?Наразі про важливість її розробки не заявляв хіба що лінивий. Втім поки усе на стадії заяв, а в окремих випадках – у процесі розробки. За даними ВООЗ, на це піде близько року.