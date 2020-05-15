Коронавірус провокує у дітей загадкове запальне захворювання: докази італійських лікарів

Знайшли нові чіткі докази того, що запальне захворювання у дітей пов'язане з коронавірусною інфекцією. Загадкову хворобу, що нагадує синдром Кавасакі, виявили як мінімум в шести країнах.

Робота італійських лікарів була опублікована у престижному науковому журналі Lancet, пише The Gardian. Автори закликають взяти до уваги зв'язок між COVID-19 і запальним захворюванням у дітей при прийнятті рішень щодо послаблення карантинних обмежень, зокрема не поспішати відкривати школи й дитячі сади.

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Що відомо про синдром Кавасакі

Синдром Кавасакі – що це? Це рідкісне запальне захворювання, яке послаблює кровоносні судини. Зазвичай хвороба вражає дітей у віці до п'яти років. Синдром Кавасакі може спровокувати аневризми, серцевий напад чи серцеву недостатність.

Ознаки запального захворювання, зокрема підвищена температура тіла, біль в животі, почервоніння очей пояснюють надмірною імунною реакцією внаслідок інфікування коронавірусом нового типу.

Який зв'язок синдрому Кавасакі з COVID-19

Підтверджують зв'язок такої імунної реакції на коронавірус у дітей й італійські лікарі.

Медики з міста Бергамо, де кількість інфікованих та померлих від COVID-19 були максимальними для Італії, виявили значне зростання кількості дітей, які страждали від симптомів схожих на симптоми синдрому Кавасакі.

Якщо раніше фахівці стикалися з такими пацієнтами раз в три місяці, то під час пандемії COVID-19 їх кількість збільшилася до десяти на місяць.



Синдром Кавасакі не завжди вимагає інтенсивного лікування / Фото dailynews

Крім того, у кожної восьмої дитини виявляли позитивні результати тестів на антитіла до коронавірусу.

Вчені також визнали, що лише одна дитина з тисячі заражених COVID-19, страждає від загадкового запалення. Крім того, в більшості випадків цей стан не вимагає інтенсивного лікування.

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