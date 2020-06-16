Коронавірус на ринку в Пекіні виявився інакшим від COVID-19: чим він небезпечний
Напередодні у Китаї на ринку Пекіна стався спалах нового коронавірусу. Він виявився ще небезпечнішим, ніж COVID-19. Вірус дуже легко передається від людини на до людини.
Новий штам вірусу дуже швидко еволюціонує і його характеристики постійно змінюються. Про це розповів професор інституту вірусології медичного відділення Уханського університету Ян Чжаньцю, пише Global Times.
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Він зазначив, що нині можна говорити про позитивні прогнози через спекотну погоду, яка зараз в Китаї. Вона не сприяє поширенню нового коронавірусу.
За словами директора продовольчого ринку "Сіньфаді", на якому виявили вірус, його знайшли саме на дошці, для оброблення лосося.
Рибу завезли з іншого базару, а саме з закритого ринку морепродуктів Цзиншень, де раніше виявили вогнище поширення вірусу.
Що відомо про новий спалах
- В Пекіні майже протягом 2 місяці не фіксували жодного випадку коронавірусу.
- Нещодавно в місті зафіксували 79 випадків коронавірусу і всі пацієнти пов'язані з цим ринком.
- Для того, щоб стримати поширення вірусу, влада Пекіну заблокувала 10 житлових кварталів в районі ринку і почала тестувати населення на наявність захворювання.
- Тих людей, які впродовж минулих 14 днів ходили на "Сіньфаді", закликали самоізолюватися.
- 70% персоналу ринку вже протестували, але у всіх результати негативні.