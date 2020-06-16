Напередодні у Китаї на ринку Пекіна стався спалах нового коронавірусу. Він виявився ще небезпечнішим, ніж COVID-19. Вірус дуже легко передається від людини на до людини.

Новий штам вірусу дуже швидко еволюціонує і його характеристики постійно змінюються. Про це розповів професор інституту вірусології медичного відділення Уханського університету Ян Чжаньцю, пише Global Times.

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Він зазначив, що нині можна говорити про позитивні прогнози через спекотну погоду, яка зараз в Китаї. Вона не сприяє поширенню нового коронавірусу.

За словами директора продовольчого ринку "Сіньфаді", на якому виявили вірус, його знайшли саме на дошці, для оброблення лосося.

Рибу завезли з іншого базару, а саме з закритого ринку морепродуктів Цзиншень, де раніше виявили вогнище поширення вірусу.

Що відомо про новий спалах