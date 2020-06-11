Важко зрозуміти, чому у Росії такі низькі показники смертності людей від COVID-19. Особливо з огляду на значну кількість мешканців країни та загальну кількість інфікованих.

Таку заяву зробив 10 червня керівник програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я Майк Раян, як пише російський Интерфакс.

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"Це, безумовно, незвично, що кількість смертей відносно кількості підтверджених випадків є дуже низькою", – сказав Раян під час брифінгу. Адже у Європі, наприклад, смертність вища, хоча система охорони здоров'я розвинена й доступна.

Раян додав: тестування людей на коронавірус у Росії роблять багато, і це добре. Але добре було б, якби Росія також пояснила, які причини смерті вказує у померлих, що мали COVID-19.

Представник ВООЗ нагадав при цьому, що ВООЗ ще у квітні розробила "стандарт офіційного підтвердження смерті", який отримала кожна країна для належної сертифікації летальних випадків серед людей, інфікованих коронавірусом:

COVID-19 мають вказувати як основну причину смерті в більшості випадків, коли померлий від будь-яких причин пацієнт був інфікований.

Водночас прессекретар Путіна Пєсков вже встиг заявити, що низький рівень смертності в Росії – це результат "ефективної системи охорони здоров'я".

Коронавірус у Росії зафіксували у майже 500 000 людей, це третій у світі показник. Однак померлих вказали лише 6358. Це може свідчити, що у РФ реєструють померлих від коронавірусу як померлих від інших хвороб.