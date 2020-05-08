24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Коронавірус у Швеції: країна випередила своїх сусідів за смертністю від COVID-19

-
Коронавірус у Швеції - нові випадки COVID-19 у Швеції
У Швеції спалах коронавірусу на тлі відмови від карантину / EPA

Шведські урядовці засумнівалися в правильності рішення не запроваджувати жорсткий карантин в країні. Кількість випадків COVID-19 у Швеції досягла близько 24 тисяч.

При цьому 2 941 людина померла. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Швеції.

Цікаво Дива не сталось: що відбувається з COVID-19 в Білорусі та Швеції

Ми наближаємось до трьох тисяч загиблих, це страшна і велика цифра,
– сказав головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Тегнелл був одним із керівників, який реагував на пандемію COVID-19 в Швеції. Раніше він захищав рішення країни не запроваджувати карантин. Але тепер він визнав, що "не впевнений", чи стратегія без будь-яких обмежень була найкращим вибором. 

Що відомо про спалах коронавірусу в Швеції і відмову від карантину

  • Наразі Швеція має найбільшу кількість заражених і померлих від COVID-19 серед скандинавських країн.
  • У сусідніх Данії, Норвегії й Фінляндії зафіксовано 10281, 7996 і 5573 випадки відповідно. Про це свідчать дані Університету Джона Хопкінса.
  • Згідно з моделлю прогнозування Команди реагування на COVID-19 Імперського коледжу Лондона, до 11 травня щоденна кількість смертей у Швеції сягне 150 людей. А за підсумками цього тижня втрати країни складуть 1060 людей.
  • Швеція залишається однією з небагатьох країн в Європі, які не запровадили жорсткий карантин. Шведський уряд обрав так звану стратегію зі здобуття "колективного імунітету" шляхом збільшення кількості людей, які контактували з вірусом. Ця стратегія має на меті не допустити другої хвилі зараження. Відмова від карантину викликала шквал критики з боку інших країн.
  • Наразі у Швеції діють певні обмеження через пандемію, які включають заборону зібрань понад 50 людей.
  • Також громадянам радять уникати подорожей без гострої необхідності і контактів зі старшими людьми.
  • Однак, можна ходити в ресторани, бари, кафе, нічні клуби. Старша школа й університети закриті. А навчання перенесли в інтернет. Однак, класи для дітей до 16 років продовжують працювати в звичайному режимі.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Швеція Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза