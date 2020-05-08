Коронавірус у Швеції: країна випередила своїх сусідів за смертністю від COVID-19

Шведські урядовці засумнівалися в правильності рішення не запроваджувати жорсткий карантин в країні. Кількість випадків COVID-19 у Швеції досягла близько 24 тисяч.

При цьому 2 941 людина померла. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Швеції.

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Ми наближаємось до трьох тисяч загиблих, це страшна і велика цифра,

– сказав головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Тегнелл був одним із керівників, який реагував на пандемію COVID-19 в Швеції. Раніше він захищав рішення країни не запроваджувати карантин. Але тепер він визнав, що "не впевнений", чи стратегія без будь-яких обмежень була найкращим вибором.

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