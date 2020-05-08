Коронавірус у Швеції: країна випередила своїх сусідів за смертністю від COVID-19
Шведські урядовці засумнівалися в правильності рішення не запроваджувати жорсткий карантин в країні. Кількість випадків COVID-19 у Швеції досягла близько 24 тисяч.
При цьому 2 941 людина померла. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Швеції.
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Ми наближаємось до трьох тисяч загиблих, це страшна і велика цифра,
– сказав головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.
Тегнелл був одним із керівників, який реагував на пандемію COVID-19 в Швеції. Раніше він захищав рішення країни не запроваджувати карантин. Але тепер він визнав, що "не впевнений", чи стратегія без будь-яких обмежень була найкращим вибором.
Що відомо про спалах коронавірусу в Швеції і відмову від карантину
- Наразі Швеція має найбільшу кількість заражених і померлих від COVID-19 серед скандинавських країн.
- У сусідніх Данії, Норвегії й Фінляндії зафіксовано 10281, 7996 і 5573 випадки відповідно. Про це свідчать дані Університету Джона Хопкінса.
- Згідно з моделлю прогнозування Команди реагування на COVID-19 Імперського коледжу Лондона, до 11 травня щоденна кількість смертей у Швеції сягне 150 людей. А за підсумками цього тижня втрати країни складуть 1060 людей.
- Швеція залишається однією з небагатьох країн в Європі, які не запровадили жорсткий карантин. Шведський уряд обрав так звану стратегію зі здобуття "колективного імунітету" шляхом збільшення кількості людей, які контактували з вірусом. Ця стратегія має на меті не допустити другої хвилі зараження. Відмова від карантину викликала шквал критики з боку інших країн.
- Наразі у Швеції діють певні обмеження через пандемію, які включають заборону зібрань понад 50 людей.
- Також громадянам радять уникати подорожей без гострої необхідності і контактів зі старшими людьми.
- Однак, можна ходити в ресторани, бари, кафе, нічні клуби. Старша школа й університети закриті. А навчання перенесли в інтернет. Однак, класи для дітей до 16 років продовжують працювати в звичайному режимі.