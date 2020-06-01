За минулий місяць – травень – коронавірус у світі діагностували у 2 916 193 людей. Це найвищий показник з початку пандемії COVID-19.

Станом на 1 травня, у світі було виявлено 3 343 056 людей хворих на коронавірус, за даними Worldometers.

Також на тему: У Бразилії понад пів мільйона людей захворіли на коронавірус

Всього кількість хворих у травні перевищила 6 мільйонів пацієнтів. Померло понад 131 000 пацієнтів. Півтора мільйона хворих одужало.

У 213 країнах діагностовано 6 259 249 випадків захворювання на коронавірус, 2 844 019 пацієнтів вже одужали, 373 697 померли.

Найбільше кількість хворих у США в країні 1 837 170 пацієнтів з COVID-19. На другому Бразилія, там 514 849 хворих, третя Росія, де 405 843 пацієнтів з коронавірусом.

Україна на 36 місці, станом на 1 червня тут зафіксували 24012 випадків COVID-19, 9690 пацієнтів одужало та 718 померло.