В Україні новий антирекорд випадків захворювання на COVID-19, так за минулу добу захворіли ще 829 українців. Санітарний лікар України запевнив, що якби обмежувальні заходи не ввели, то до кінця року могли б померти 145 тисяч людей. У першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва діагностували коронавірус. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 червня.

Новини про коронавірус в Україні 18 червня

Статистика поширення коронавірусу

Згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я в Україні у 34 тисяч 063 людей виявили коронавірусну інфекцію. Станом на 18 червня в регіонах зафіксували максимальний приріст хворих, 829 нових випадків інфікування – це найбільша кількість з початку епідемії в Україні.

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З 34 тисячі хворих – 2506 діти та 5716 медики. Загалом госпіталізації потребували 9585 хворих, з яких підключення до апарату ШВЛ – 338 пацієнтів. Ще 24 478 хворих лікувалися вдома.

У МОЗ визнали, що кількість хворих на COVID-19 зросла через пом'якшення карантину, а саме після зняття частини обмежень 12 травня.

На жаль, 966 пацієнтів померли від ускладнень, які спричинило коронавірусне захворювання, 23 летальних випадки зафіксували за минулу добу.

Разом з тим одужали від коронавірусу вже 15 447 людей, з яких 504 пацієнти отримали негативний тест впродовж останніх 24 годин. Серед одужавших 3445 медпрацівників.

У яких регіонах найскладніша ситуація

Наразі найбільшу кількість нових інфікувань фіксують у Львівській області, сьогодні 18 червня на Львівщині виявили 172 випадок коронавірусної хвороби.

Високий приріс хворих також виявили на Закарпатті (+74) та на Рівненщині (+73). У столиці зафіксували 58 нових хворих.

COVID-19 в областях України 18 червня

Волинська область – 1 610;

Дніпропетровська область – 1 021;

Донецька область – 339;

Житомирська область – 1 164;

Закарпатська область – 1 882;

Запорізька область – 541;

Івано-Франківська область – 1 893;

Кіровоградська область – 604;

Київ – 4 048;

Київська область – 2 119;

Львівська область – 3 398;

Луганська область – 68;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 1 188;

Полтавська область – 287;

Рівненська область – 2 572;

Сумська область – 236;

Тернопільська область – 1 542;

Харківська область – 1 707;

Херсонська область – 184;

Хмельницька область – 587;

Чернівецька область – 4 135;

Черкаська область – 568;

Чернігівська область – 448.

За місяць показник захворюваності зріс на 80%

У Центрі громадського розвитку при МОЗ опублікували статистику, згідно з якою, показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 80% в період з 18.05 до 18.06, тобто за місяць.

Станом на 18 червня показник захворюваності на COVID-19 становив 81,3 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,8%. Для порівняння, станом на 18.05 показник захворюваності на COVID-19 склав 45,1 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,9%.

Приріст добових випадків інфікування у порівнянні з попереднім місяцем склав +4,7%.

Головні новини про коронавірус в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко озвучив чотири сценарії поширення коронавірусної недуги, згідно з якими в Україні до кінця року від коронавірусу може померти близько 4 тисяч людей, але є й гірші сценарії, які можуть забрати до 7 тисяч життів.

Чотири сценарії поширення COVID-19

Чорний – передбачає, що до кінця року від коронавірусу помре 7 тисяч людей. У випадку, якщо запроваджених карантинних заходів не будуть дотримуватися. Жовтий сценарій передбачає помірну сезонність і до 4 тисяч померлих. Натомість жовто-зелений – до 2500 померлих. Зелений сценарій передбачає до тисячі померлих. Втім, в Україні вже відомо про 963 летальних випадки станом на 18 червня.

Україна зараз коливається між помірним (жовтим) та помірно-нульовим (жовто-зеленим) сценарієм. Однак в залежності від того, як себе будуть поводити люди під час адаптивного карантину, залежить кількість летальних випадків.

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У деяких регіонах можуть посилити карантин вже з 22 червня

Віктор Ляшко нагадав, що в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня. Однак в деяких областях можуть і посилити карантин вже з 22 червня.

Адже побільшало хворих на коронавірус в Україні саме через пом'якшення карантину. Саме таку позицію озвучили у МОЗ сьогодні, 18 червня, там зазначили, що кількість хворих почала зростати після зняття частини обмежень 12 травня.



Мапа зростання випадків коронавірусу та пом'якшення карантину в Україні / Скриншот з відео

В Україні скасували підсумкову атестацію для випускників у 2020 році

Верховна Рада звільнила випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, але зберегла проходження ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів.

Згідно з текстом документу, випускники мають право пройти ДПА, в тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Відтак, – тепер випускники можуть обирати спосіб оцінювання своїх результатів навчання – шляхом річного оцінювання у школі чи за підсумками ДПА у формі ЗНО.

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Новини про коронавірус у світі за 18 червня

Статистика захворювання

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі 8 362 238 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 449 397 людей. Натомість 4 091 978 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 163 290 (117 717 летальних випадків);

Бразилія – 955 377 (46 510 летальних);

Росія – 560 946 (7 638 летальних);

Індія –366 065 (12 237 летальних);

Велика Британія – 300 717 (42 238 летальних).

Світові новини про COVID-19

Коронавірус руйнує фондовий ринок США: ціни на акції падають

18 червня 2020 року ф'ючерси на акції у США подешевшали. Причина у зростанні кількості хворих на COVID-19 на тлі послаблень карантину та відновлення економіки.

Основні біржові індекси американського фондового ринку значно знизилися, а нові випадки коронавірусу деяких штатах насторожують учасників ринку.

До теми Коронавірус продовжує тягнути донизу фондовий ринок США: ціни на акції падають

Разом з тим, рівень безробіття у США почав падати. Згідно з останніми даними, кількість звернень за допомогою по безробіттю на минулому тижні становила 1,3 мільйона. Для порівняння: тиждень тому це число становило 1,54 мільйона заявок.

Обвал цін на нафту

Крім того, 18 червня 2020 року, ціни на нафту впали ще на 2%.

Ф’ючерси на нафту WTI подешевшали на 2,1% (0,80 долара), досягнувши 37,16 долара за барель. У середу, 17 червня, ціна контракту знизилася на 0,42 долара.

Серпневі ф’ючерси на нафту Brent впали в ціні на 1,5% (0,61 долара) – до 40,10 долара за барель. Напередодні вартість сировини цієї марки опустилася на 0,25 долара.

Нурсултан Назарбаєв захворів на коронавірус

У першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва підтвердили COVID-19. Відомо, що його не госпіталізовували, він лікується вдома та перебуває на самоізоляції.

Його представники повідомили, що приводів для хвилювань немає, Назарбаєв в задовільному стані та продовжує працювати дистанційно.



Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом / Фото nnov.kp

В Росії перед парадом відправили на самоізоляцію ветеранів

Ветеранів Другої світової війни, які на параді до "Дня Побєди" сидітимуть поруч із Путіним, закрили на карантин.

Як відомо, парад перенесли з 9 травня на 24 червня через пандемію коронавірусу, через неї ж ветеранів – 80 майже столітніх дідусів та бабусь відправили на два тижні "на курорт".

А вже 24 червня приблизно 80 ветеранів Другої світової війни приєднаються до російського президента Володимира Путіна на трибуні на Червоній площі у Москві.

Такі заходи дещо виправдані, адже коронавірусну інфекцію у Росії виявили навіть у топових політиків та чиновників. Зокрема, прем'єра Мішустіна і прессекретаря Путіна Пєсков.

Що цікаво, сам Путін також, певною мірою, на карантині. Він сидить десь за межами столиці в Ново-Огарьово, і туди до нього люди потрапляють лише через спеціальний дезінфекційний тунель. У цьому тунелі людей оприскують "дрібнодисперсним водянистим туманом" та дезінфікувальним розчином.

Дослідження щодо коронавірусу

ВООЗ остаточно зупинила клінічні випробування гідроксихлорохіну

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про припинення випробувань гідроксихлорохіну, як потенційно ефективного засобу лікування пацієнтів з COVID-19. Препарат не довів ефективність та не знижує рівень смертності.

Його вважали головним претендентом на звання препарату проти коронавірусної недуги, зокрема, так вважав президент США Дональд Трамп.

Препарат включили в кілька рандомізованих клінічних випробувань, що вважають золотим стандартом для клінічних досліджень. Однак ВООЗ заявила, що отримані результати змусили відкласти проведення власних випробувань.

Цікаво Як пандемія коронавірусу вплинула на якість сну людей

Вчені пояснили, як група крові вливає на перебіг коронавірусу

Ще раніше вчені виявили, що люди з першою групою менш вразливі до COVID-19. Натомість люди з другою групою вразливіші до захворювання та найгірше переносять інфекцію.

Так, дослідники пов'язують варіанти шести генів з вірогідністю виникнення важких захворювань і прив'язують деякі групи крові до можливого підвищеного ризику.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу