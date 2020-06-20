Новини про коронавірус 20 червня: спалах на станції меддопомоги у Вінниці, 841 новий випадок
В Україні виявили 841 новий випадок зараження. У Китаї розпочали масове тестування. Прийшло анонімне повідомлення про спалах зараження коронавірусом на станції медичної допомоги у Вінниці.Такими були останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 червня.
Новини про коронавірус в Україні 20 червня
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Статистика хворих за минулу добу
Станом на 20 червня в Україні зафіксували 35 825 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, за минулу добу кількість збільшилася на 841.
Найбільше хворих за добу виявлено у Львівській області (+139), Закарпатській області (+109), Рівненській (+83). У столиці України зафіксовано 76 нових випадків коронавірусу та одну смерть.
Скільки хворих на коронавірус виявили в областях України
- Чернівецька область – 4268 (+57)
- Київ – 4252 (+76)
- Львівська область – 3679 (+139)
- Рівненська область – 2776 (+83)
- Київська область – 2174 (+32)
- Закарпатська область – 2069 (+109)
- Івано-Франківська область – 1981 (+41)
- Харківська область – 1779 (+35)
- Волинська область – 1743 (+70)
- Тернопільська область – 1643 (+38)
- Вінницька область – 1627 (+31)
- Одеська область – 1232 (+32)
- Житомирська область – 1229 (+28)
- Дніпропетровська область – 1036 (+15)
- Кіровоградська область – 612 (+8)
- Хмельницька область – 612 (+4)
- Черкаська область – 592 (+7)
- Запорізька область – 551 (+4)
- Чернігівська область – 467 (+8)
- Донецька область – 355 (+5)
- Миколаївська область – 349 (+11)
- Полтавська область – 290 (+1)
- Сумська область – 252 (+6)
- Херсонська область – 185
- Луганська область – 72 (+1)
Всього з початку епідемії COVID-19 в Україні 994 людей померли від ускладнень. На жаль, за минулу добу загальна кількість летальних випадків збільшилася на 9.
Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями
- Чернівецька область – 171
- Львівська область – 111
- Київ – 97 (+1)
- Івано-Франківська область – 95 (+1)
- Харківська область – 68 (+2)
- Рівненська область – 55 (+2)
- Закарпатська область – 54 (+1)
- Волинська область – 52
- Київська область – 46 (+2)
- Кіровоградська область – 30
- Вінницька область – 28
- Тернопільська область – 27
- Дніпропетровська область – 23
- Житомирська область – 21
- Черкаська область – 21
- Одеська область – 19
- Запорізька область – 16
- Хмельницька область – 14
- Полтавська область – 13
- Чернігівська область – 10
- Донецька область – 8
- Миколаївська область – 7
- Сумська область – 5
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 0
З позитивних новин – 16 406 осіб одужали.
Скільки людей вилікувалося від коронавірусу в областях
- Чернівецька область – 1534 (+64)
- Рівненська область – 1500 (+33)
- Київ – 1391 (+59)
- Івано-Франківська область – 1071 (+7)
- Тернопільська область – 1054 (+4)
- Київська область – 1053 (+59)
- Вінницька область – 991 (+1)
- Закарпатська область – 842 (+9)
- Харківська область – 837 (+25)
- Дніпропетровська область – 776 (+18)
- Львівська область – 668 (+5)
- Житомирська область – 633 (+24)
- Одеська область – 551 (+41)
- Волинська область – 548
- Кіровоградська область – 508 (+6)
- Хмельницька область – 477 (+3)
- Черкаська область – 392 (+4)
- Запорізька область – 391 (+6)
- Миколаївська область – 265 (+1)
- Полтавська область – 262
- Сумська область – 178
- Херсонська область – 174
- Донецька область – 145 (+3)
- Чернігівська область – 112
- Луганська область – 53 (+1)
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Кількість інфікованих медиків зростає
Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 5 950 медиків. На жаль, щонайменше 40 з них померли від ускладнень COVID-19.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що наступного тижня розпочнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19.
3ауважимо, 550 медпрацівників вже подолали хворобу та можуть повернутися до звичного життя.
Спалах коронавірусу на станції меддопомоги у Вінниці
У Вінниці на станції швидкої медичної допомоги у відділенні №1 медичні та немедичні працівники масово хворіють на пневмонії, збудником яких є коронавірус.
Про це анонімно повідомила співробітниця станції виданню "ТСН".
"Я вам телефоную з Вінниці і не хочу називати своє ім'я. Це мої колеги писали вам. Телефоную не зі свого номера, а з сім-картки, яку після розмови одразу викину, і ви більше не матимете зі мною зв'язку", – почала лист жінка.
Вона сказала, що у них дуже критична ситуація і багато людей захворіло. З 225 співробітників у 82 підтвердився коронавірус.
У нас дуже велика скупченість людей на маленьке приміщення і у цьому приміщенні грибок. Ремонт у ньому не робився років 30. Серед трьох підстанцій на нашій найгірші умови і найменше приміщення. Можливо, це сталося через це те, що невчасно були проведені ПЛР-тести. Але найбільше за все нас обурює те, що ця інформація ніде не проходить,
– зізналася вона.
За словами жінки, у МОЗ знають про цю ситуацію, але працівникам говорять, що у них не професійна хвороба, і що вони самі винні.
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Але ми не відлинювали від роботи, ніхто з нас не взяв не лікарняних, не відпусток. Ми працювали на передовій. А тепер вони говорять, що ви самі винні, що інфікувалися. Для того, щоб з’ясувати, де ми інфікувалися, потрібно провести розслідування кожного випадку окремо, але цього ніхто ще робив,
– анонімно додала жінка.
Новини про коронавірус у світі 20 червня
У Пекіні розпочали масове тестування
У Пекіні розпочалася кампанія з комплексного повсюдного тестування жителів для виявлення інфікованих на коронавірусну інфекцію. Причиною став спалах COVID-19, який почав поширюватися у місті з 11 червня. На сьогодні підтверджено 205 випадків.
Чорногорія відкрила кордони для туристів
Чорногорія оголосила про завершення пандемії коронавірусу і дозволила відкрити кордони для іноземців, але з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.
Тобто тепер українці можуть їхати у Чорногорію лише з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, який зробила акредитована лабораторія. Тесту на коронавірус має бути не більше, аніж 48 годин.
Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства. Загалом рішення будуть приймати на основі епідеміологічної ситуації.
Кіпр тестуватиме туристів в аеропортах
Кіпр відновив туристичний сезон з 15 червня, але для українців кордони поки закриті. В аеропортах острова вибірково тестуватимуть пасажирів на коронавірус
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що відновлення авіасполучення з Кіпром можливе з 1 липня. Однак рішення приймуть після покращення епідемічної ситуації в Україні.