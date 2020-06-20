В Україні виявили 841 новий випадок зараження. У Китаї розпочали масове тестування. Прийшло анонімне повідомлення про спалах зараження коронавірусом на станції медичної допомоги у Вінниці.Такими були останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 червня.

Новини про коронавірус в Україні 20 червня

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Статистика хворих за минулу добу

Станом на 20 червня в Україні зафіксували 35 825 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, за минулу добу кількість збільшилася на 841.

Найбільше хворих за добу виявлено у Львівській області (+139), Закарпатській області (+109), Рівненській (+83). У столиці України зафіксовано 76 нових випадків коронавірусу та одну смерть.

Скільки хворих на коронавірус виявили в областях України

Чернівецька область – 4268 (+57)

Київ – 4252 (+76)

Львівська область – 3679 (+139)

Рівненська область – 2776 (+83)

Київська область – 2174 (+32)

Закарпатська область – 2069 (+109)

Івано-Франківська область – 1981 (+41)

Харківська область – 1779 (+35)

Волинська область – 1743 (+70)

Тернопільська область – 1643 (+38)

Вінницька область – 1627 (+31)

Одеська область – 1232 (+32)

Житомирська область – 1229 (+28)

Дніпропетровська область – 1036 (+15)

Кіровоградська область – 612 (+8)

Хмельницька область – 612 (+4)

Черкаська область – 592 (+7)

Запорізька область – 551 (+4)

Чернігівська область – 467 (+8)

Донецька область – 355 (+5)

Миколаївська область – 349 (+11)

Полтавська область – 290 (+1)

Сумська область – 252 (+6)

Херсонська область – 185

Луганська область – 72 (+1)

Всього з початку епідемії COVID-19 в Україні 994 людей померли від ускладнень. На жаль, за минулу добу загальна кількість летальних випадків збільшилася на 9.

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Чернівецька область – 171

Львівська область – 111

Київ – 97 (+1)

Івано-Франківська область – 95 (+1)

Харківська область – 68 (+2)

Рівненська область – 55 (+2)

Закарпатська область – 54 (+1)

Волинська область – 52

Київська область – 46 (+2)

Кіровоградська область – 30

Вінницька область – 28

Тернопільська область – 27

Дніпропетровська область – 23

Житомирська область – 21

Черкаська область – 21

Одеська область – 19

Запорізька область – 16

Хмельницька область – 14

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 10

Донецька область – 8

Миколаївська область – 7

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

З позитивних новин – 16 406 осіб одужали.

Скільки людей вилікувалося від коронавірусу в областях

Чернівецька область – 1534 (+64)

Рівненська область – 1500 (+33)

Київ – 1391 (+59)

Івано-Франківська область – 1071 (+7)

Тернопільська область – 1054 (+4)

Київська область – 1053 (+59)

Вінницька область – 991 (+1)

Закарпатська область – 842 (+9)

Харківська область – 837 (+25)

Дніпропетровська область – 776 (+18)

Львівська область – 668 (+5)

Житомирська область – 633 (+24)

Одеська область – 551 (+41)

Волинська область – 548

Кіровоградська область – 508 (+6)

Хмельницька область – 477 (+3)

Черкаська область – 392 (+4)

Запорізька область – 391 (+6)

Миколаївська область – 265 (+1)

Полтавська область – 262

Сумська область – 178

Херсонська область – 174

Донецька область – 145 (+3)

Чернігівська область – 112

Луганська область – 53 (+1)



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Кількість інфікованих медиків зростає

Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 5 950 медиків. На жаль, щонайменше 40 з них померли від ускладнень COVID-19.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що наступного тижня розпочнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19.

3ауважимо, 550 медпрацівників вже подолали хворобу та можуть повернутися до звичного життя.

Спалах коронавірусу на станції меддопомоги у Вінниці

У Вінниці на станції швидкої медичної допомоги у відділенні №1 медичні та немедичні працівники масово хворіють на пневмонії, збудником яких є коронавірус.

Про це анонімно повідомила співробітниця станції виданню "ТСН".

"Я вам телефоную з Вінниці і не хочу називати своє ім'я. Це мої колеги писали вам. Телефоную не зі свого номера, а з сім-картки, яку після розмови одразу викину, і ви більше не матимете зі мною зв'язку", – почала лист жінка.

Вона сказала, що у них дуже критична ситуація і багато людей захворіло. З 225 співробітників у 82 підтвердився коронавірус.

У нас дуже велика скупченість людей на маленьке приміщення і у цьому приміщенні грибок. Ремонт у ньому не робився років 30. Серед трьох підстанцій на нашій найгірші умови і найменше приміщення. Можливо, це сталося через це те, що невчасно були проведені ПЛР-тести. Але найбільше за все нас обурює те, що ця інформація ніде не проходить,

– зізналася вона.

За словами жінки, у МОЗ знають про цю ситуацію, але працівникам говорять, що у них не професійна хвороба, і що вони самі винні.

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Але ми не відлинювали від роботи, ніхто з нас не взяв не лікарняних, не відпусток. Ми працювали на передовій. А тепер вони говорять, що ви самі винні, що інфікувалися. Для того, щоб з’ясувати, де ми інфікувалися, потрібно провести розслідування кожного випадку окремо, але цього ніхто ще робив,

– анонімно додала жінка.

Новини про коронавірус у світі 20 червня

У Пекіні розпочали масове тестування

У Пекіні розпочалася кампанія з комплексного повсюдного тестування жителів для виявлення інфікованих на коронавірусну інфекцію. Причиною став спалах COVID-19, який почав поширюватися у місті з 11 червня. На сьогодні підтверджено 205 випадків.

Чорногорія відкрила кордони для туристів

Чорногорія оголосила про завершення пандемії коронавірусу і дозволила відкрити кордони для іноземців, але з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Тобто тепер українці можуть їхати у Чорногорію лише з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, який зробила акредитована лабораторія. Тесту на коронавірус має бути не більше, аніж 48 годин.

Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства. Загалом рішення будуть приймати на основі епідеміологічної ситуації.

Кіпр тестуватиме туристів в аеропортах

Кіпр відновив туристичний сезон з 15 червня, але для українців кордони поки закриті. В аеропортах острова вибірково тестуватимуть пасажирів на коронавірус

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що відновлення авіасполучення з Кіпром можливе з 1 липня. Однак рішення приймуть після покращення епідемічної ситуації в Україні.