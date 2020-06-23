Новини про коронавірус 23 червня: розслідування смертей лікарів та звільнення на Львівщині
В Україні триває друга хвиля коронавірусної хвороби, так кількість інфікованих станом на 23 червня – понад 38 тисяч. Найскладніша ситуація наразі на Львівщині, очільник МОЗ Максим Степанов пригрозив масовими звільненнями медичного керівництва області. Про старт другої хвилі коронавірусу заявили також у Південній Кореї. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 червня.
Новини про коронавірус в Україні 23 червня
Статистика поширення коронавірусу
За останню добу в Україні виявили ще 833 випадки зараження SARS-CoV-2. Від початку пандемії в Україні зареєстрували 38 074 хворих на COVID-19.
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На жаль, за минулу добу в країні зареєстрували 23 летальних випадки під час перебігу коронавірусу. Загалом від початку року в Україні померли 1 035 пацієнтів з COVID-19.
Натомість одужали 16 956 людей, з яких 314 хворих побороли недугу за минулу добу.
Області з найскладнішою епідеміологічною ситуацією
Черговий антирекорд та найбільше нових хворих (+240) знову зареєстрували на Львівщині.
Дещо менше, але також багато нових випадків зараження зафіксували на Закарпатті (+103), у Рівненській області (+75), а також у Києві (+61) та на Буковині (+62).
За минулу добу в Україні провели 19 404 тестувань, з них 9 900 досліджень методом ПЛР, а також 9 504 досліджень методом ІФА.
COVID-19 в областях України 23 червня:
- Вінницька область – 1 690;
- Волинська область – 1 894;
- Дніпропетровська область – 1 049;
- Донецька область – 368;
- Житомирська область – 1 295;
- Закарпатська область – 2 291;
- Запорізька область – 555;
- Івано-Франківська область – 2 091;
- Кіровоградська область – 631;
- Київ – 4 429;
- Київська область – 2 285;
- Львівська область – 4 220;
- Луганська область – 73;
- Миколаївська область – 366;
- Одеська область – 1 333;
- Полтавська область – 296;
- Рівненська область – 3 038;
- Сумська область – 263;
- Тернопільська область – 1 744;
- Харківська область – 1 844;
- Херсонська область – 188;
- Хмельницька область – 622;
- Чернівецька область – 4 419;
- Черкаська область – 605;
- Чернігівська область – 485.
Головні новини про коронавірус в Україні
Очільник МОЗ Максим Степанов навідався на Львівщину з робочим візитом, аби з'ясувати причину різкого сплеску захворюваності, адже саме в Львівській області наразі реєструють найвищий добовий приріст інфікованих.
Після робочого візиту Степанов заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ прийняття низки термінових і зважених рішень та кадрових змін.
Степанов виявив такі недоліки на Львівщині:
- Велика черга на тестування. Інколи пацієнти очікували на результати по 7-10 днів.
- Повільно проходять епідеміологічні розслідування, а особливо по медпрацівниках. З 268 розпочатих епідеміологічних розслідувань завершено тільки 3.
- Погана забезпеченість лікарськими засобами
- Нехтування індивідуальними засобами в громадських місцях, зокрема в транспорті.
Актуально Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: нові дані
Коли отримають виплати родини загиблих від коронавірусу медиків
Страхові виплати родинам медиків, які працювали з хворими на коронавірус і померли, стартують після встановлення причини смерті лікарів. Епідеміологічні розслідування смертей вже стартували.
Страхові виплати передбачені у таких випадках:
- 1 млн 576 тисяч гривень – родинам медпрацівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов'язків.
- 210 тисяч гривень – якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19.
- Виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірус.
Новини про коронавірус у світі за 22 червня
У світі понад 9 мільйонів випадків зараження COVID-19. Згідно з даними онлайн-карти Університету Джонса Гопкінса, нині у світі зареєстровано 9 115 878 випадків захворювання на COVID-19. З них 4 544 196 хворих одужали, а 472 541 помер.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 312 302;
- Бразилія – 1 106 470;
- Росія – 599 705;
- Індія – 440 215;
- Велика Британія – 306 761.
Південна Корея оголосила про другу хвилю COVID-19 в країні
Корейський центр контролю та профілактики захворювань (KCDC) заявив, що в Південній Кореї вже триває друга хвиля спалаху коронавірусу. Перша хвиля закінчилася у квітні після того, як кількість нових випадків щодня зменшувалася приблизно до 10 або нижче впродовж декількох днів. Натомість від початку травня захворюваність знову різко зросла вгору.
У Кореї розраховують, що найбільший сплеск захворюваності відбудеться в осінні та зимові місяці. Відтак, органи охорони здоров'я країни готують достатньо ліжкомісць для боротьби з масштабним поширенням хвороби.
У Мексиці у новонароджених трійнят виявили коронавірус
У Мексиці зафіксували безпрецедентний випадок. У новонародженої трійні діагностували коронавірус.
Двоє новонароджених, хлопчик і дівчинка, мають легку форму захворювання і перебувають в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі. Але другий хлопчик потребує лікування від респіраторного захворювання.
Наразі медичні експерти досліджують, як немовляти могли заразитися і чи могло це відбутися через плаценту матері.
Цікаво Який у вас ризик захворіти, якщо у співмешканця діагностували COVID-19
Дослідження коронавірусу
Встановили, який ризик захворіти на коронавірус, якщо інфекцію виявили у сусіда
Люди похилого віку заражаються від близьких набагато частіше, ніж молодь. Вчені підкреслюють, що інфіковані стають заразними до появи симптомів. Аналіз базувався на даних про спостереження за 349 хворими COVID-19 і 1964 людьми, з якими вони контактували.
Інфіковані SARS-CoV-2 в цьому дослідженні рідко передавали вірус людям поза своїм домом і не членам сім'ї. Така ймовірність була всього 2,4%. Водночас, ризик зараження серед мешканців одного житла була 17,1%, а серед родичів – 12,4%.
Найвищим був ризик зараження у людей у віці 60 років і старше: при спільному проживанні з інфікованим вони хворіли у 28% випадків, а ризик заразитися від родичів був 18,4%. Для молодих людей (20 років і молодше) ці ризики становили відповідно 6,4% і 5,2%.