В Україні триває друга хвиля коронавірусної хвороби, так кількість інфікованих станом на 23 червня – понад 38 тисяч. Найскладніша ситуація наразі на Львівщині, очільник МОЗ Максим Степанов пригрозив масовими звільненнями медичного керівництва області. Про старт другої хвилі коронавірусу заявили також у Південній Кореї. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 червня.

Новини про коронавірус в Україні 23 червня

Статистика поширення коронавірусу

За останню добу в Україні виявили ще 833 випадки зараження SARS-CoV-2. Від початку пандемії в Україні зареєстрували 38 074 хворих на COVID-19.

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На жаль, за минулу добу в країні зареєстрували 23 летальних випадки під час перебігу коронавірусу. Загалом від початку року в Україні померли 1 035 пацієнтів з COVID-19.

Натомість одужали 16 956 людей, з яких 314 хворих побороли недугу за минулу добу.

Загальна кількість хворих – 38 074. Від учора в Україні виявили 833 нових випадків зараження коронавірусом.

Області з найскладнішою епідеміологічною ситуацією

Черговий антирекорд та найбільше нових хворих (+240) знову зареєстрували на Львівщині.

Дещо менше, але також багато нових випадків зараження зафіксували на Закарпатті (+103), у Рівненській області (+75), а також у Києві (+61) та на Буковині (+62).

За минулу добу в Україні провели 19 404 тестувань, з них 9 900 досліджень методом ПЛР, а також 9 504 досліджень методом ІФА.

Ситуація з інфікуванням медиків: на COVID-19 в Україні захворіли 6 138 медиків, щонайменше 40 з них померли від ускладнень.

Коронавірус у лавах ЗСУ: на коронавірус хворіють 154 військових. На жаль, п'ятеро хворих померли.

COVID-19 в областях України 23 червня:

Вінницька область – 1 690;

Волинська область – 1 894;

Дніпропетровська область – 1 049;

Донецька область – 368;

Житомирська область – 1 295;

Закарпатська область – 2 291;

Запорізька область – 555;

Івано-Франківська область – 2 091;

Кіровоградська область – 631;

Київ – 4 429;

Київська область – 2 285;

Львівська область – 4 220;

Луганська область – 73;

Миколаївська область – 366;

Одеська область – 1 333;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 3 038;

Сумська область – 263;

Тернопільська область – 1 744;

Харківська область – 1 844;

Херсонська область – 188;

Хмельницька область – 622;

Чернівецька область – 4 419;

Черкаська область – 605;

Чернігівська область – 485.

Головні новини про коронавірус в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов навідався на Львівщину з робочим візитом, аби з'ясувати причину різкого сплеску захворюваності, адже саме в Львівській області наразі реєструють найвищий добовий приріст інфікованих.

Після робочого візиту Степанов заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ прийняття низки термінових і зважених рішень та кадрових змін.

Степанов виявив такі недоліки на Львівщині:

Велика черга на тестування. Інколи пацієнти очікували на результати по 7-10 днів.

Повільно проходять епідеміологічні розслідування, а особливо по медпрацівниках. З 268 розпочатих епідеміологічних розслідувань завершено тільки 3.

Погана забезпеченість лікарськими засобами

Нехтування індивідуальними засобами в громадських місцях, зокрема в транспорті.

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Коли отримають виплати родини загиблих від коронавірусу медиків

Страхові виплати родинам медиків, які працювали з хворими на коронавірус і померли, стартують після встановлення причини смерті лікарів. Епідеміологічні розслідування смертей вже стартували.

Страхові виплати передбачені у таких випадках:

1 млн 576 тисяч гривень – родинам медпрацівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов'язків.

210 тисяч гривень – якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19.

Виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірус.

Новини про коронавірус у світі за 22 червня

У світі понад 9 мільйонів випадків зараження COVID-19. Згідно з даними онлайн-карти Університету Джонса Гопкінса, нині у світі зареєстровано 9 115 878 випадків захворювання на COVID-19. З них 4 544 196 хворих одужали, а 472 541 помер.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 312 302; Бразилія – 1 106 470; Росія – 599 705; Індія – 440 215; Велика Британія – 306 761.

Південна Корея оголосила про другу хвилю COVID-19 в країні

Корейський центр контролю та профілактики захворювань (KCDC) заявив, що в Південній Кореї вже триває друга хвиля спалаху коронавірусу. Перша хвиля закінчилася у квітні після того, як кількість нових випадків щодня зменшувалася приблизно до 10 або нижче впродовж декількох днів. Натомість від початку травня захворюваність знову різко зросла вгору.

У Кореї розраховують, що найбільший сплеск захворюваності відбудеться в осінні та зимові місяці. Відтак, органи охорони здоров'я країни готують достатньо ліжкомісць для боротьби з масштабним поширенням хвороби.

У Мексиці у новонароджених трійнят виявили коронавірус

У Мексиці зафіксували безпрецедентний випадок. У новонародженої трійні діагностували коронавірус.

Двоє новонароджених, хлопчик і дівчинка, мають легку форму захворювання і перебувають в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі. Але другий хлопчик потребує лікування від респіраторного захворювання.

Наразі медичні експерти досліджують, як немовляти могли заразитися і чи могло це відбутися через плаценту матері.

Цікаво Який у вас ризик захворіти, якщо у співмешканця діагностували COVID-19

Дослідження коронавірусу

Встановили, який ризик захворіти на коронавірус, якщо інфекцію виявили у сусіда

Люди похилого віку заражаються від близьких набагато частіше, ніж молодь. Вчені підкреслюють, що інфіковані стають заразними до появи симптомів. Аналіз базувався на даних про спостереження за 349 хворими COVID-19 і 1964 людьми, з якими вони контактували.

Інфіковані SARS-CoV-2 в цьому дослідженні рідко передавали вірус людям поза своїм домом і не членам сім'ї. Така ймовірність була всього 2,4%. Водночас, ризик зараження серед мешканців одного житла була 17,1%, а серед родичів – 12,4%.

Найвищим був ризик зараження у людей у ​​віці 60 років і старше: при спільному проживанні з інфікованим вони хворіли у 28% випадків, а ризик заразитися від родичів був 18,4%. Для молодих людей (20 років і молодше) ці ризики становили відповідно 6,4% і 5,2%.