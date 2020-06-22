В Україні вже понад 37 тисяч хворих на коронавірус. Від 22 червня в Україні посилили контроль за карантином. Кількість випадків зараження на COVID-19 у світі перевищила 9 мільйонів. Харків'яни не пускали критичного хворого на коронавірус до диспансеру. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 червня.

Новини про коронавірус в Україні 22 червня

Статистика поширення коронавірусу

За останню добу в Україні виявили ще 681 випадок зараження коронавірусом. Від початку пандемії в Україні зареєстрували 37 241 інфікованого.

До теми В Україні 37 241 хворий на COVID-19: за минулу добу зафіксовано 681 випадок

На жаль, від учора померли ще 10 пацієнтів з коронавірусом, внаслідок чого загальна статистика смертності внаслідок COVID-19 в Україні зросла до 1 012.

За минулу добу виписали 133 пацієнти. Загалом в країні від коронавірусу одужали вже 16 642 людини.

Найбільше нових інфікованих виявили у:

Львівській області – 3 980 (+200);

Рівненській області – 2 963 (+91);

Волинській області – 1 852 (+70);

У Києві – 4 368 (+43).

Впродовж минулої доби в Україні провели 7 831 тестування: 6 131 методом ПЛР, а ще 1700 методом ІФА. Зазначимо, що це значно менше, ніж в ті дні, коли в країні фіксували рекордну кількість нових хворих.

Коронавірус серед медиків: Від початку пандемії коронавірус виявили в 6 046 українських медпрацівників, 48 з яких за минулу добу. На жаль, щонайменше 43 медики померли під час перебігу хвороби. Але є і хороші новини, адже одужали вже 3 657 працівників медичної сфери.

Від початку пандемії коронавірус виявили в 6 046 українських медпрацівників, 48 з яких за минулу добу. На жаль, щонайменше 43 медики померли під час перебігу хвороби. Але є і хороші новини, адже одужали вже 3 657 працівників медичної сфери. Ситуація з COVID-19 у ЗСУ: У Збройних силах України виявили 3 нових випадки зараження COVID-19. Нині від коронавірусу лікуються 143 військових. На жаль, п'ятеро хворих померли. Нині на ізоляції перебувають 420 людей.

COVID-19 в областях України станом на 22 червня:

Вінницька область – 1660 (1014 одужали);

Волинська область – 1852 (548 одужали);

Дніпропетровська область – 1042 (776 одужали);

Донецька область – 362 (145 одужали);

Житомирська область – 1270 (633 одужали);

Закарпатська область – 2149 (842 одужали);

Запорізька область – 555 (391 одужали);

Івано-Франківська область – 2056 (1071 одужав);

Київ – 4368 (1391 одужали);

Київська область – 2236 (1100 одужали);

Кіровоградська область – 627 (508 одужали);

Луганська область – 72 (53 одужали);

Львівська область – 3980 (674 одужали);

Миколаївська область – 366 (265 одужали);

Одеська область – 1304 (551 одужав);

Полтавська область – 293 (262 одужали);

Рівненська область – 2963 (1526 одужали);

Сумська область – 258 (182 одужали);

Тернопільська область – 1728 (1073 одужали);

Харківська область – 1811 (872 одужали);

Херсонська область – 188 (175 одужали);

Хмельницька область – 622 (492 одужали);

Черкаська область – 603 (393 одужали);

Чернівецька область – 4357 (1574 одужали);

Чернігівська область – 480 (131 одужав).

Головні новини про коронавірус в Україні

Антирекорд на Львівщині

У Львівській області знову рекордна кількість випадків зараження коронавірусом – за добу хворобу виявили у 200 людей. У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я Максим Степанов навідається до Львова з робочим візитом для прояснення ситуації та надання необхідної допомоги. Натомість мер міста Андрій Садовий раніше зазначав, що у Львові збільшили кількість тестувань на виявлення хвороби, а львів'яни стали гірше дотримуватись карантину.

Посилення контролю за карантином в Україні

Внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації в Україні посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, правоохоронці штрафуватимуть тих громадян, які перебувають без маски у транспорті, а також власників закладів, які не дотримуються правил карантину.



Чому знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу

Сутички в Харкові

Швидка не могла доставити хворого на коронавірус до Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту населення. У той момент, як чоловік перебував у важкому стані й потребував підключення до апарату ШВЛ, місцеві мешканці відмовлялися пропускати машину та лягали під колеса. Правоохоронці намагалися відтиснути громадян, внаслідок чого виникли сутички.

Масове тестування ІФА у Києві

Штаб із надзвичайних ситуацій Києва зобов'язав власників та керівників низки закладів міста організувати тестування своїх співробітників на антитіла до COVID-19. Відтепер у столиці тестуватимуть працівників торгових мереж, закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування.

До теми Кількість хворих у світі на COVID-19 перевищила 9 мільйонів

Новини про коронавірус у світі за 22 червня

У світі понад 9 мільйонів випадків зараження COVID-19

Згідно з даними Worldometers, нині у світі зареєстровано 9 073 386 випадків зараження коронавірусом. З них продовжують хворіти 3 746 790 пацієнтів, адже 4 85 513 хворих одужали, а 471 183 померли.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 356 841;

Бразилія – 1 086 990;

Росія – 592 280;

Індія – 426 910;

Велика Британія – 304 331.

Дослідження коронавірусу

Італійські вчені вважають, що коронавірус мутував та ослаб, через що може зникнути сам по собі до винайдення вакцини. Вони вважають, що люди почали значно менше заражатися та стали частіше хворіти у легшій формі.

Вакцина проти COVID-19

В Ізраїльському інституті біодосліджень заявили, що вченим вдалося провести успішні доклінічні випробування вакцини від коронавірусної інфекції на хом'яках. Вони запевняють, що спроби заразити тварин коронавірусом після проведення вакцинації виявилися марними.



Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу