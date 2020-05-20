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Коронавірус виявили у понад 19 тисяч українців: яка ситуація в областях

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Статистика хворих на коронавірус
Статистика хворих на коронавірус / unsplash.com

В Україні станом на 20 травня офіційно підтвердили 19 230 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу виявили 354 нових випадків зараження інфекцією.

На жаль, 564 хворих померли, з яких 16 летальних випадків сталися за минулу добу. Втім побороти недугу змогли 5 955 пацієнтів. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Поширення коронавірусу в областях України:

  • Вінницька область — 766 випадків;
  • Волинська область — 676 випадків;
  • Дніпропетровська область — 849 випадків;
  • Донецька область — 133 випадки;
  • Житомирська область — 583 випадки;
  • Закарпатська область — 922 випадки;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1246 випадків;
  • Кіровоградська область — 450 випадків;
  • м. Київ — 2410 випадків;
  • Київська область — 1261 випадок;
  • Львівська область — 1136 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 264 випадки;
  • Одеська область — 792 випадки;
  • Полтавська область — 265 випадків;
  • Рівненська область — 1217 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1089 випадків;
  • Харківська область — 836 випадків;
  • Херсонська область — 172 випадки;
  • Хмельницька область — 280 випадків;
  • Чернівецька область — 2796 випадків;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 115 випадків.

Увага! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Лікування
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