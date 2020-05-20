Коронавірус виявили у понад 19 тисяч українців: яка ситуація в областях

В Україні станом на 20 травня офіційно підтвердили 19 230 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу виявили 354 нових випадків зараження інфекцією.

На жаль, 564 хворих померли, з яких 16 летальних випадків сталися за минулу добу. Втім побороти недугу змогли 5 955 пацієнтів. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Поширення коронавірусу в областях України:

Вінницька область — 766 випадків;

Волинська область — 676 випадків;

Дніпропетровська область — 849 випадків;

Донецька область — 133 випадки;

Житомирська область — 583 випадки;

Закарпатська область — 922 випадки;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1246 випадків;

Кіровоградська область — 450 випадків;

м. Київ — 2410 випадків;

Київська область — 1261 випадок;

Львівська область — 1136 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 264 випадки;

Одеська область — 792 випадки;

Полтавська область — 265 випадків;

Рівненська область — 1217 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1089 випадків;

Харківська область — 836 випадків;

Херсонська область — 172 випадки;

Хмельницька область — 280 випадків;

Чернівецька область — 2796 випадків;

Черкаська область — 381 випадок;

Чернігівська область — 115 випадків.

Увага! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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