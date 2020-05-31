Вчені Центру з контролю і профілактики хвороб КНР погодилися з версією про те, що ринок в Ухані не став джерелом коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на слова директора центру Гао Фу.

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Так, раніше Гао Фу сказав, що ринок в Ухані "більше схожий на жертву" і коронавірус не зародився там.

Це визнання стало приголомшливим. З нових подробиць стало відомо, що, за словами директора, в зразках тварин не виявлено коронавірусу, натомість COVID-19 знайшли в зразках навколишнього середовища, включаючи стічні води.

Гао Фу заявив, що "новий коронавірус існував задовго" до його спалаху відповідно. За інформацією вченого, SARS-CoV-2 став сьомим коронавірусом нового типу, який може заражати людей.

Додамо, що Гао є не лише найкращим епідеміологом у Китаї, а й членом вищого політичного дорадчого органу країни, відтак у його заяві ніхто не сумнівається.