Коронавірус 2019-nCoV із Китаю підтвердили в Німеччині, у Чехії кілька людей під підозрою

Китайський коронавірус небезпечного штаму 2019-nCoV вже у Німеччині – зафіксували перший підтверджений випадок. Німеччина стала другою після Франції країною Європи, де виявили захворювання. Також у Чехії перевіряють кілька людей з підозрілими симптомами.

Про перший підтверджений випадок зараження людини китайським коронавірусом 27 січня повідомили у DW: видання посилається на міністерство охорони здоров'я німецької федеральної землі Баварія.

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Коронавірус виявили у чоловіка з району Штарнберг, зараз хворий ізольований у стабільному стані. У міністерстві планують дати пресконференцію вранці 28 січня, проте вже зараз запевняють, що небезпеки поширення вірусу немає.

Цього ж дня, 27 січня, у Чехії у трьох пацієнтів запідозрили коронавірус 2019-nCoV. Усі троє мають схожі симптоми та перебували в Китаї два або три тижні тому. Про це повідомили у ČT24. Утім, наразі офіційно підтверджених випадків зараження в країні немає.

Зауважимо, тільки офіційно у Німеччині та Чехії мешкають понад 300 тисяч українців. Також ці країни дуже популярні серед українців і для сезонних робіт, і для туристичних поїздок.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

Станом на 27 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 81 людина.

Відомо, що занедужали в усьому світі майже 3000 людей.

В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання.

Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Коронавірус зафіксували вже в:

Таїланді,

Японії,

Гонконзі,

Південній Кореї,

Саудівській Аравії,

Сінгапурі,

В'єтнамі,

Франції,

Малайзії,

Австралії,

Непалі,

США,

Канаді,

Камбоджі,

Шрі-Ланці,

А тепер і в Німеччині.

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