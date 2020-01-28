Коронавірус 2019-nCoV із Китаю підтвердили в Німеччині, у Чехії кілька людей під підозрою
Китайський коронавірус небезпечного штаму 2019-nCoV вже у Німеччині – зафіксували перший підтверджений випадок. Німеччина стала другою після Франції країною Європи, де виявили захворювання. Також у Чехії перевіряють кілька людей з підозрілими симптомами.
Про перший підтверджений випадок зараження людини китайським коронавірусом 27 січня повідомили у DW: видання посилається на міністерство охорони здоров'я німецької федеральної землі Баварія.
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Коронавірус виявили у чоловіка з району Штарнберг, зараз хворий ізольований у стабільному стані. У міністерстві планують дати пресконференцію вранці 28 січня, проте вже зараз запевняють, що небезпеки поширення вірусу немає.
Цього ж дня, 27 січня, у Чехії у трьох пацієнтів запідозрили коронавірус 2019-nCoV. Усі троє мають схожі симптоми та перебували в Китаї два або три тижні тому. Про це повідомили у ČT24. Утім, наразі офіційно підтверджених випадків зараження в країні немає.
Зауважимо, тільки офіційно у Німеччині та Чехії мешкають понад 300 тисяч українців. Також ці країни дуже популярні серед українців і для сезонних робіт, і для туристичних поїздок.
Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати
- Станом на 27 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 81 людина.
- Відомо, що занедужали в усьому світі майже 3000 людей.
- В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання.
- Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
- У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
Коронавірус зафіксували вже в:
- Таїланді,
- Японії,
- Гонконзі,
- Південній Кореї,
- Саудівській Аравії,
- Сінгапурі,
- В'єтнамі,
- Франції,
- Малайзії,
- Австралії,
- Непалі,
- США,
- Канаді,
- Камбоджі,
- Шрі-Ланці,
- А тепер і в Німеччині.
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