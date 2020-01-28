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Коронавірус 2019-nCoV із Китаю підтвердили в Німеччині, у Чехії кілька людей під підозрою

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Коронавірус із Китаю запідозрили вже і в Чехії / Getty Images

Китайський коронавірус небезпечного штаму 2019-nCoV вже у Німеччині – зафіксували перший підтверджений випадок. Німеччина стала другою після Франції країною Європи, де виявили захворювання. Також у Чехії перевіряють кілька людей з підозрілими симптомами.

Про перший підтверджений випадок зараження людини китайським коронавірусом 27 січня повідомили у DW: видання посилається на міністерство охорони здоров'я німецької федеральної землі Баварія. 

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Коронавірус виявили у чоловіка з району Штарнберг, зараз хворий ізольований у стабільному стані. У міністерстві планують дати пресконференцію вранці 28 січня, проте вже зараз запевняють, що небезпеки поширення вірусу немає. 

Цього ж дня, 27 січня, у Чехії у трьох пацієнтів запідозрили коронавірус 2019-nCoV. Усі троє мають схожі симптоми та перебували в Китаї два або три тижні тому. Про це повідомили у ČT24. Утім, наразі офіційно підтверджених випадків зараження в країні немає. 

Зауважимо, тільки офіційно у Німеччині та Чехії мешкають понад 300 тисяч українців. Також ці країни дуже популярні серед українців і для сезонних робіт, і для туристичних поїздок. 

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

  • Станом на 27 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 81 людина.
  • Відомо, що занедужали в усьому світі майже 3000 людей.
  • В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. 
  • Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
  • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Коронавірус зафіксували вже в:

  • Таїланді,
  • Японії,
  • Гонконзі,
  • Південній Кореї,
  • Саудівській Аравії,
  • Сінгапурі,
  • В'єтнамі,
  • Франції,
  • Малайзії,
  • Австралії,
  • Непалі,
  • США,
  • Канаді,
  • Камбоджі,
  • Шрі-Ланці,
  • А тепер і в Німеччині. 

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Європа Здоров'я Медицина Коронавірус 2020 Лікування Чехія
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