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Коронавірус 2019-nCoV у Китаї заразив уже більше людей, ніж хворіло під час епідемії у 2003

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Коронавірус із Китаю поширюється швидше, ніж вірус SARS у 2003 / Фото The New York Times

Китайський коронавірус спричинив смерть 132 людей. Кількість заражених вірусом 2019-nCoV 29 січня 2020 року – 6049, і це вже більше, ніж було хворих вірусом SARS 2003 року в Китаї (тоді пневмонія вбила 813 людей).

Офіційні дані оприлюднило видання South China Morning Post: від хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV померли 132 людини, 6049 – заражені. 

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Станом на 29 січня 2020 року кількість заражених перевищила кількість хворих вірусом SARS у Китаї у 2003 році. Тоді, згідно з офіційною статистикою, протягом дев'яти місяців захворіли на пневмонію 5327 людей.

  • 17 років тому, у 2003, від вірусу SARS померли в країні 349 людей. В усьому світі смертність була значно вищою – 813. Від 2019-nCoV вже померли 132 людини, і фахівці припускають, що це не остаточна цифра.

Причому думки лікарів щодо піка епідемії розбігаються: частина вважають, що найбільшого поширення вірус набуде упродовж найближчих 10 днів, інші ж певні, що максимуму слід чекати не раніше квітня – травня. 

Зауважимо, що 28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань.

В Україні жодного випадку захворювання не зафіксували, однак варто знати, як можна вберегтися від зараження. 

Профілактика 2019-nCoV: що слід знати

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • Обробляйте термічно м'ясо, яйця та рибу;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань (кашель і чхання);
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми (вірус 2019-nCoV, припускають, поширився саме з від тварини). 

Тут можна прочитати, скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах, і подивитися онлайн-карту

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини України Здоров'я Медицина Коронавірус 2020 Лікування Китай
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