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Коронавірус 2020: у Китаї закликають економити захист, бо бракує для медиків

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У Китаї закликають економити засоби захисту від коронавірусу. бо бракує для медиків / Getty images

Держкомітет охорони здоров'я КНР закликав раціонально використовувати захисні костюми та інші засоби, які застосуються для запобігання зараження коронавірусів.

Безладне використання спецодягу веде до її дефіциту, наголошують у заяві комітету, пише "Інтерфакс-Україна".

Важливо: Коронавірус з Китаю: останні новини

Через це його не вистачає для людей, які безпосередньо пов'язані з боротьбою із захворюванням.

Окрім того, у документі зазначають, що постачання медперсоналу спеціальними костюмами, окулярами і масками значно покращився, однак недолік поки ще відчувається.

Наразі медпрацівникам потрібні не менше 59 тисяч захисних комплектів, сьогодні в наявності є 48 тисяч. Представник народного уряду міста Ухань - адміністративного центру китайської провінції Хубей наголосив, що не вистачає 11 тисяч.

Всього з грудня 2019 року в Ухані пневмонією, викликаною новим коронавірусів, захворіли майже 15 тис. Осіб, смертельний результат захворювання зафіксовано в 608 випадках.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 9 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 813 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 35 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Ірина Юрковська
Теги: Новини України Новини політики Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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