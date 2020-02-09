Коронавірус 2020: у Китаї закликають економити захист, бо бракує для медиків

Держкомітет охорони здоров'я КНР закликав раціонально використовувати захисні костюми та інші засоби, які застосуються для запобігання зараження коронавірусів.

Безладне використання спецодягу веде до її дефіциту, наголошують у заяві комітету, пише "Інтерфакс-Україна".

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Через це його не вистачає для людей, які безпосередньо пов'язані з боротьбою із захворюванням.

Окрім того, у документі зазначають, що постачання медперсоналу спеціальними костюмами, окулярами і масками значно покращився, однак недолік поки ще відчувається.

Наразі медпрацівникам потрібні не менше 59 тисяч захисних комплектів, сьогодні в наявності є 48 тисяч. Представник народного уряду міста Ухань - адміністративного центру китайської провінції Хубей наголосив, що не вистачає 11 тисяч.

Всього з грудня 2019 року в Ухані пневмонією, викликаною новим коронавірусів, захворіли майже 15 тис. Осіб, смертельний результат захворювання зафіксовано в 608 випадках.

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