Коронавірус – проблема номер один, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є коронавірус.

Про це сказав новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу 1+1 в ток-шоу "Право на владу".

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Проблема номер один — це, звичайно, коронавірус, який поширюється Європою і зафіксований в Україні,

— зазначив Шмигаль.

Він додав, що новий уряд достойно зустріне "виклики сьогодення".

"Ми вживаємо необхідних заходів, маємо бачення як рухатись в цьому напрямку", – додав він.

Головне про випадок коронавірусу в Україні

Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина . Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації.

. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації. Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.

Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19. Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт , щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.

, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік. Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.

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