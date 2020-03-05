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Коронавірус – проблема номер один, – Шмигаль

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Коронавірус – загроза Україні / pixabay.com

Прем'єр-міністр України заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є коронавірус.

Про це сказав новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу 1+1 в ток-шоу "Право на владу".

До теми: У Чернівецькій області у всіх навчальних закладах ввели карантин через коронавірус

Проблема номер один — це, звичайно, коронавірус, який поширюється Європою і зафіксований в Україні,
— зазначив Шмигаль.

Він додав, що новий уряд достойно зустріне "виклики сьогодення".

"Ми вживаємо необхідних заходів, маємо бачення як рухатись в цьому напрямку", – додав він.

Головне про випадок коронавірусу в Україні

  • Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації.
  • Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
  • Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.
  • Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Денис Шмигаль Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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