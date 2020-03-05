Коронавірус – проблема номер один, – Шмигаль
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Прем'єр-міністр України заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є коронавірус.
Про це сказав новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу 1+1 в ток-шоу "Право на владу".
До теми: У Чернівецькій області у всіх навчальних закладах ввели карантин через коронавірус
Проблема номер один — це, звичайно, коронавірус, який поширюється Європою і зафіксований в Україні,
— зазначив Шмигаль.
Він додав, що новий уряд достойно зустріне "виклики сьогодення".
"Ми вживаємо необхідних заходів, маємо бачення як рухатись в цьому напрямку", – додав він.
Головне про випадок коронавірусу в Україні
- Наразі коронавірус підтвердили лише в одного українця – чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина хворого перебуває на обсервації.
- Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
- Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.
- Через ситуацію з коронавірусом, по всій Чернівецькій області у школах, коледжах та вищих навчальних закладах ввели карантин. Дитячі садочки не закрили, але радять не відвідувати.
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