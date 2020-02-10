Коронавірус – це маловивчений вид штаму грипу, – Скалецька

Голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла про те, що новий вид коронавірусу, який розповсюдився з китайського міста Ухань, є видом штаму грипу.

Про це Зоряна Скалецька сказала в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Читайте також: Скільки людей померло від грипу в Україні цього сезону

Коронавірус – це один з видів штампів грипу. Новий і ще достатньо не вивчений. А це означає, що під час перебігу хвороби лише у 25% людей трапляється гостра пневмонія. Відтак настає потреба у підтримці дихання,

– заявила голова МОЗ.

В інших випадках, за словами Скалецької, настає гарячка та погане самопочуття. Міністерка охорони здоров'я України висловила надію, що симптоми у двох українців, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері біля берегів Японії, будуть перебігати в легкій формі.



Зоряна Скалецька / 24 канал

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.