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Коронавірус – це маловивчений вид штаму грипу, – Скалецька

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Зоряна Скалецька / 24 канал

Голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла про те, що новий вид коронавірусу, який розповсюдився з китайського міста Ухань, є видом штаму грипу.

Про це Зоряна Скалецька сказала в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Коронавірус – це один з видів штампів грипу. Новий і ще достатньо не вивчений. А це означає, що під час перебігу хвороби лише у 25% людей трапляється гостра пневмонія.  Відтак настає потреба у підтримці дихання,
– заявила голова МОЗ.

В інших випадках, за словами Скалецької, настає гарячка та погане самопочуття. Міністерка охорони здоров'я України висловила надію, що симптоми у двох українців, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері біля берегів Японії, будуть перебігати в легкій формі.

зоряна скалецька
Зоряна Скалецька / 24 канал

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здорове життя Зоряна Скалецька Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Коронавірус 2020 Новини Здоров'я
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