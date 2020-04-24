Коронавірус атакує кровоносні судини по всьому тілу, – вчені

Вчені припустили, що COVID-19 вражає не тільки легені, але і кровоносні судини. Таке відкриття вчених пояснює, чому пацієнти з серцево-судинними захворюваннями в групі ризику та мають складний перебіг хвороби.

Новий коронавірус в першу чергу вражає легені. Однак міжнародна група дослідників довела: інфекція також впливає на кровоносні судини по всьому організму. Свої висновки вчені опублікували в науковому журналі Lancet.

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Дослідники помістили під електронний мікроскоп клітини кровоносних судин пацієнтів з COVID-19 і виявили в них сліди пошкоджень і вірусних частинок.

Схоже, що коронавірусна інфекція в першу чергу вражає ендотелій – захисну оболонку судин. Це призводить до порушень мікроциркуляції крові,

– йдеться у висновках вчених.

Результати дослідження пояснюють, чому у багатьох пацієнтів з COVID-19 виникають проблеми з серцем, нирками чи кишківником.

Також зрозуміло, чому люди, які страждають від серцево-судинних захворювань, наприклад, гіпертонії, є в групі ризику смертності від COVID-19.

Автори припустили, що вірус прикріплюється до тих же рецепторів ACE2 в кровоносних судинах, що і в легенях. Вчені сподіваються, що застосування протизапальних препаратів та інгібіторів ACE2 може зробити оболонку кровоносних судин стійкою до коронавірусної інфекції.

Втім, вчені поки з обережністю ставляться до висновків дослідження. За їх словами, при використанні електронного мікроскопа великий ризик прийняти за вірусні частинки якісь інші структури. Щоб з упевненістю стверджувати, що коронавірус вражає судини, необхідно використовувати додаткові лабораторні методи.



Перебіг коронавірусної хвороби / Інфографіка 24 Каналу

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