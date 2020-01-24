Коронавірус атакує: як живуть у закритих на карантин містах Китаю

Китайські міста один за одним закриваються на повний або частковий карантин через смертельний коронавірус. Наскільки це ефективна практика щодо мегаполісів і як себе почувають люди в ізоляції, дізнавався 24 канал.

Ухань: історичне місто та великий хаб

За мірками Європи, Ухань – велике місто, столиця провінції Хубей, центральний Китай / photo: Getty Images

Там живе 8 млн резидентів, а загальне населення, разом з мігрантами та передмістями, сягає 11 млн людей. Це сьоме за розміром місто Китаю, засноване на злитті річок Янцзи та Ханьшуй. Це 42-ге за розмірами місто світі, за даними ООН. Вважається, що йому як мінімум 3500 років.

Ще у давнину, місцина стала важливим портом, встигло побувати під британським та японським контролем. Саме в Ухані почалось повстання 1911 року, яке поклало край правлінню китайських імператорів та династії Цинь. У 1949 році з’явилася Китайська Народна Республіка, якою ми її знаємо.

Ухань – торговельна та промислова столиця центрального Китаю. Місце переробки сталі, заліза, руди та вугілля. Також Ухань – великий транспортний хаб для всієї країни, звідки відправляється транспорт по землі, повітрю, воді. До Пекіну та Гонконгу – 4 години поїздом, до Шанхаю –шість.З цікавих подій – конкурс на перепливання Янцзи у пам’ять про заплив Мао Цзедуна у 1966 році (екслідеру Китая тоді було 72). На річках стоїть дамба.

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Туристів приваблює історична архітектура, така як Башта Жовтого Журавля та Східне Озеро (хоч і серйозно забруднене). Інвестори теж донедавна активно інвестували у розвиток Уханя. Там навіть є заводи світових автомобільних брендів.

У місті розташовані кілька провідних китайських університетів та навчається до 1 мільйона студентів. Це найбільша кількість у всьому Китаї. Клімат міста спекотний та вологий. Ухань – одне з міст у КНР, де мають бути проведені матчі чемпіонату світу з футболу серед клубів, тож воно активно оновлюється. У 2018 році саме з Уханю розпочала свій візит колишня очільниця уряду Британії Тереза Мей.

Одна з китайських традицій, а саме "вогкий ринок" у районі Ханку, стала причиною нового спалаху коронавірусу саме в Ухані. На цих ринках продають живих та тільки-но вбитих тварин, часто у вкрай антисанітарних умовах. Після старту спалаху, Ухань був зачинений на повний карантин. Зараз міста неможливо виїхати і у нього не можна заїхати. Фактично, десятки мільйонів людей в Ухані та прилеглих містах опинилися в ізоляції саме тоді, коли вже збиралися у подорожі з нагоди місячного Нового Року. Спроба запровадити карантин не нова, вона відома з середніх віків. Але ніхто ще не пробував повністю закрити таке велике місто.

Санітарний кордон: наскільки це ефективно

Вулиця Уханя після початку карантину/ photo: Getty Images

Отже, на ранок четверга за місцевим часом поїзди, пороми, метро та автобуси перестали курсувати у місто та з нього. Машини формально не були заборонені спочатку, але місцевим жителям наполегливо радили не покидати межі міста. Як можна закрити багатомільйонне місто, за площею у 5 разів більшого за Лондон і з більшим населенням, ніж Нью-Йорк? І так, щоб це було ще й ефективно.

На це знадобляться величезні зусилля від армії, якій потрібно блокувати 20 головних доріг, які ведуть у місто та багато менших, а ще вокзал, порт та аеропорт. Військові мають буквально оточити місто, кажуть експерти, як під час облоги. Експерти з армії впевнені, що у сучасному глобальному світі це неефективна практика. Вона ускладнює міжнародну допомогу та доступ експертів.

Не кажучи вже про те, що вона дуже дорога для держави та погана для економіки. Наприклад, обмеження на польоти після 9/11 не запобігли поширенню грипу. Дослідження чітко каже: "У високомобільних популяціях, обмеження на подорожі після спалаху… не впливає на можливу кількість хворих". Коли вдарив "свинячий грип", зупинки польотів у Мексику затримали вірус...на три дні! Він все одно став епідемією за короткий час. А там навіть зачиняли церкви, а кафе працювали лише на виніс!

"Навіть якщо кинути на це усю китайську армію, це не буде повністю ефективним", – сказав Джон Спенсер, голова відділу досліджень міської війни у Інституті сучасної війни. Якщо поставити блокпости, караули, бетонні барикади та сміттєвози на дорогах, це вирішить лише проблему автомобілів. Але люди можуть, в теорії, виходити з міста пішки.

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До того ж, Ухань це не одне суцільне місто. Там є три великих райони (які раніше самі собі були містами), передмістя і села. Закрити ці території буде ще складніше. Ефективність, впевнені західні аналітики, може бути лише часткова. Гауден Галея, представник ВООЗ в Китаї, сказав у коментарі AP, що ізоляція Уханя – "новина в науці. На цьому етапі не можна сказати, чи це спрацює".

Між першим повідомленням про перші випадки хвороби (31 грудня) до підтвердження передачі від людини до людини (20 січня) пройшло майже 20 днів. За цей період місто було відкрите і з нього виїхали тисячі людей. І хоча ризик зараження у інших місцях світу все ще існує, влада зреагувала достатньо швидко, щоб кількість випадків за межами Китаю була якомога меншою. Але випадки вже є за межами Уханя, зокрема і у Пекіні.

Втім, у ізольованому середовищі, вірус може поширюватись далі поміж мешканців. Є різниця, пояснюють спеціалісти, між інфікованими людьми та зараженими. Перші можуть взагалі не демонструвати симптомів хвороби, хоча й мають вірус у своєму організмі. Але якщо вони контактують з іншими людьми, то "тихенько" передають вірус їм теж. І можуть навіть не знати про це! Інкубаційний період точно не відомий, але може бути від двох до 12 днів. Складність діагностики у тому, що коронавірус можна легко сплутати з грипом або застудою.

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Якщо закривають таке велике місто, як Ухань це значить, що влада втрачає контроль над епідемією. Випадків, скоріш за все, набагато більше. Не дарма ж там будують новий госпіталь. Іронічно, що в Ухані діє сучасна лабораторія рівня Р4 з дослідження заразних та смертельних хвороб на кшталт Еболи. Це колаборація з Францією, яка має з містом міцні зв’язки. Р4 означає максимальний рівень загрози, до якого були підняті Пекін та Шанхай.

Що відбувається у закритих містах Китаю

Майже пусті полиці у магазині, Ухань/ photo: Getty Images

Як і у будь-якому місті, яке потрапляє під дію умовного "постапокаліпсису", починається паніка. Люди скуповують їжу, предмети гігієни, захисні маски, ліки в аптеках. Вже з’являються фото напівпорожніх полиць у магазинах – ні овочів ні печива. Публічні зібрання заборонені, усі святкування з нагоди Нового Року скасовані, носіння масок тепер обов’язкове в межах міста. Хоча ціна на них, а також на їжу і виросла. Наприклад, миска локшини тепер коштує вдвічі дорожче ніж до епідемії.

У сусідніх з Уханем населених пунктах теж вводяться деякі обмеження: закриті виставки, кінотеатри, театри. Зачиняються автобусні та залізничні станції. Ті, хто вже придбав квитки, не можуть покинути місто і застрягли в ньому. І навпаки, відкриваються станції перевірки температури. Ухань поступово стає містом-привидом. Галасливий торгівельний центр М+ майже спорожнів, хоча й стояв відкритим. У Пекіні закрили частину Великої Стіни, Національний стадіон (відомий також як "Пташине Гніздо"), Заборонене Місто, Нацмузей, мавзолей династії Мін та лісові пагоди Їншаня. У Шанхаї зачинили китайський Діснейленд.

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Один чоловік сказав AFP, що виходить з дому тільки щоб придбати необхідне. Ще одна мешканка Уханю зізналася, що їжі і засобів дезінфекції вже не вистачає. 26-річний Мао сказав, що взагалі два дні не виходив навіть зі свого дому. Атмосфера страху та відчаю шириться великим містом.

Лікарі кажуть, що пацієнтів – тисячі, вони годинами чекають на лікаря. Сім лікарень на 3000 ліжок "забиті повністю" і цього "не вистачає". А лікарня "Ренмінь" оголосила, що приймає пожертви. Наразі рівень смертності складає 3%. Переважно це люди похилого віку з вже наявними проблемами зі здоров’ям. Через деякий час, лікарям сказали навіть не виходити на роботу через ризик зараження (вони все виходили і заражалися). Водії у три рази підняли плату за перевезення пасажирів.

Навіть "Макдональдз" припинив роботу у п’яти місцях провінції Хебей. Отелі перевіряють усіх на лихоманку і подають сніданок лише у номери.