Коронавірус COVID-19: чи варто обробляти одяг та взуття після прогулянки

Часом можна натрапити на поради на кшталт "періть одяг після прогулянки" та "обробляйте взуття". Але вулиця – це не інфекційне відділення. Тим паче, поки що не зафіксовано жодного випадку передачі коронавірусу через одяг та взуття. Чому проблема перебільшена і в яких випадках одяг справді становить загрозу – читайте у матеріалі.

COVID-19 – грипоподібне респіраторне захворювання, спричинене збудником SARS-CoV-2, який поширюється крапельками у повітрі. Тобто для зараження потрібно потрапити "під обстріл" кашлю чи чхання інфікованої людини в близькості від вас, пише Healthline.

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Втім, це лише основний шлях передачі та аж ніяк не єдиний. Відомо, що коронавірус здатний виживати поза носієм на різних поверхнях, що може призвести до передачі при дотику.

Залежно від типу поверхні, коронавірус може триматися там від декількох годин до кількох днів.

Й попри те, що метал і пластик можуть "прихистити вірус" на декілька днів, одяг не вважається матеріалом, що сприяє його виживанню.

Вологість відіграє важливу роль у тому, чи може вірус процвітати на поверхні й більшість тканинних матеріалів цьому не сприяють. Зазвичай, матеріал для одягу роблять з сітчастих тканин, які добре провітрюються.

Коли одяг і справді потрібно обробляти

Часте прання одягу є необхідною частиною профілактики лише у тому випадку, якщо ви часто контактуєте з хворою на коронавірус людиною. Зокрема це стосується медичних працівників та людей, які опікуються про хворих.

Звичайна поїздка до продуктового магазину не потребує прання після повернення додому. Але це за умови, якщо ви тримали безпечну соціальну відстань від інших.

Відтак, якщо ви тісно контактували з незнайомими людьми й при цьому вас ще хтось обкашляв чи обчхав – випрати одяг є хорошою ідеєю.

Але зауважимо, що тримати руки в чистоті та не торкатися ними до обличчя є значно важливішим заходом профілактики, ніж часте прання одягу.

Чи варто обробляти взуття?

Як правило, взуття саме по собі значно брудніше за одяг і з ним більше шансів принести додому бруд та бактерії.

Втім, експерти вважають, що взуття є малоймовірним джерелом передачі нового коронавірусу. Принаймні через те, що ми вже ставимося до взуття, як слід до нього ставитися.

Те, що ми зазвичай робимо з взуттям, вже є заходом профілактики – ми не торкаємось підошви, не кладемо взуття на кухонний стіл та не кладемо його до рота.

Втім, ніхто не забороняє вжити додаткових засобів профілактики по приходу додому.

Аби будь-який бруд не потрапив до вашого будинку:

Почистьте взуття перед тим, як зайти додому;

Залиште взуття у відведеному для цього місці;

Не ходіть взуті по помешканню;

Якщо взуття потрібно помити, зробіть це поза вашим домом та дайте йому висохнути природним чином.



Найкраща профілактика коронавірусу / 24 канал

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