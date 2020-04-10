Групи ризику: для кого COVID-19 найнебезпечніший

Знати, кому коронавірус загрожує найбільше необхідно, аби захистити себе й своїх рідних, а також допоможе зрозуміти, як саме ви можете допомогти зупинити пандемію коронавірусу.

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Побутує думка, що на коронавірус частіше хворіють старші люди, але це не так – літні люди входять до групи ризику, а ось захворіти на коронавірус можуть усі! Абсолютно кожен, незалежно від статі, віку, забезпеченості ризикує заразитися коронавірусом! Це варто пам'ятати, а тому бути обережними та відповідальними.

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Дійсно, є групи населення, які переносять захворювання легко, а є люди яким захворіти на коронавірус вкрай небезпечно, це пов'язано з ускладненнями, які викликає інфекція. Також є люди, які ймовірніше можуть захворіти на коронавірус – усі вони належать до так званих груп ризику.

Хто в групі ризику COVID-19

Передусім, зауважимо, що перебіг захворювання залежить від імунітету людини.

Міністерство охорони здоров'я виділило чотири групи населення у групі ризику захворювання на коронавірус.

Люди похилого віку та пацієнти з хронічними захворюваннями.

Медичні працівники.

Люди, які спілкувалися з хворим.

Особи, що були в закритому середовищі з інфікованим.

Варто розуміти, що перша категорія – населення віку 65+ та люди з хронічними захворюваннями, не ризикують швидше заразитися коронавірусом. Ні, їх віднесли до групи ризику через складний перебіг COVID-19, бо саме послаблений імунітет та нездатність організму самостійно побороти інфекцію – становлять смертельну небезпеку у випадку інфікування SARA-CoV-2.

А ось, наступні категорії: медики та контактні особи – навпаки мають дуже високі шанси заразитися коронавірусом, адже вірус дуже патогенний та легко передається крапельним та контактним шляхом. Медики – на передовій боротьби за життя кожного пацієнта з підтвердженим діагнозом, а відтак у постійному контакті з інфекцією.



Медичні працівники мають високі ризики заразитися коронавірусною інфекцією/Фото: Unsplash

Що говорить статистика

За даними Центру громадського здоров'я, 63,5% від усіх виявлених випадків COVID-19 в Україні належать до вікової категорії від 30 – ти до 60 – ти років.

86% людей, що померли від COVID-19 в Україні, були старше 50 років. На коронавірус в Україні частіше хворіють жінки. Крім того, саме серед жінок випадки захворювання на COVID-19 закінчувалися летально – 68% померлих – жінки.

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були хронічні захворювання (актуально станом на 5 квітня).

61% — серцево-судинні захворювання;

40% — цукровий діабет;

13% — новоутворення;

9% — захворювання легень;

4% — захворювання нирок;

4% — ожиріння.

Світова тенденція є дещо іншою, зокрема, в Італії 70% померлих від коронавірусу – чоловіки.

Детальніше про групи ризику

Група ризику: літні люди

Старші люди мають високі ризики захворіти на COVID-19 та мати тяжкий перебіг захворювання. Адже, часто у літніх людей ослаблений імунітет та є супутні захворювання.

Група ризику: діабет

Діабет — це захворювання, при якому організм людини не виробляє достатню кількість інсуліну, що відповідає за вироблення в організмі глюкози.

У Міжнародній організації діабету також пояснюють, що у людей з діабетом першого і другого типу імунна система ослаблена, і це заважає організму боротися з COVID-19. Крім того, віруси можуть краще розвиватися в крові з підвищеним рівнем глюкози.

Медики радять людям з діабетом особливо уважно ставитися до свого здоров’я в період епідемії і посилити щоденний контроль рівня цукру в крові.



Супутні хронічні захворювання ускладнюють перебіг COVID-19/Фото: Pixabay

Група ризику: серцево-судинні захворювання

У пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, як і у випадку діабету можуть виникати важкі симптоми коронавірусу через вже наявні запальні процеси в організмі.

Група ризику: онкологія

Великі ризики тяжкого перебігу COVID-19 мають пацієнти, які борються з онкологією і ті, які вже побороли рак.

Пацієнти з неходжкінською лімфомою, хронічним лімфолейкозом, гострим мієлолейкоз, гострим лімфобластним лейкозом і множинною мієломою, ризикують мати укладення у випадку коронавірусу найбільше.

Також в небезпеці ті, хто перебувають в процесі терапії будь-якого виду раку і пацієнти після трансплантації кісткового мозку.

Група ризику: захворювання легень

Люди з астмою мають вражені легені. Під час астматичного нападу набрякає слизова оболонка бронхів та відбувається спазм дихальних шляхів, людям складно видихати.

Коронавірус передусім вражає легені, а відтак він небезпечний для людей з нездоровою дихальною системою, зокрема астматиків та людьми, у яких діагностували хронічні обструктивні захворювання легенів.

Для астматиків весна – найскладніший період у році, адже навесні цвітуть дерева та рослини, що у багатьох алергіків викликає реакцію.

Вчені рекомендують астматикам вживати терапію, яку призначає їм лікар, незалежно від того, як вони почуваються та чи є у них симптоми респіраторної інфекції.



Психологічна підтримка людей з груп ризику важлива/Фото: Unsplash

Як діяти людям з груп ризику

Відтак, старшим людям передусім слід зменшити контакт із зовнішнім світом. Про це вже подбав уряд, в Україні усіх людей старше 60 років зобов'язали перебувати на самоізоляції.

Усі старші люди наразі повинні повідомити про місце самоізоляції і інформацію про засоби зв'язку (номер телефону), короткі відомості про стан здоров'я і хронічних захворюваннях. Усі дані вносяться до відповідних інформаційних систем.

Відтак, старші люди потребують особливої підтримки та допомоги. Телефонуйте родичам, або сусідам, які перебувають на самоізоляції, запитуйте про їх стан та самопочуття, допомагайте купити продукти, речі побуту, ліки та інші необхідні речі. Організуйте доставку до їх місяця самоізоляції. Домовтесь, що провідувати ви їх не будете, а з міркувань безпеки, передусім їхньої, залишите пакунки під дверима квартири.

Це важливо, адже так люди будуть мати значно нижчі ризики заразитися SARS-CoV-2.

Уточнимо, що людині на самоізоляції не можуть близькі допомогти придбати необхідні речі, їй дозволяється виходити у продуктові магазини та аптеки, але не далі ніж 2 км від місця самоізоляції та за умови використання маски.

Важливо! Виходити дозволено в аптеки та продуктові на відстані не більше 2 км від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту – маски чи респіратора. Також дозволяється вигул домашніх тварин два рази в день.

Треба пам'ятати про психічне здоров'я людей! Довгий час на самоті може призвести до депресії. Тому про психічне самопочуття потрібно теж дбати.

Наразі абсолютно усі люди, а особливо групи ризику, повинні дбати про своє здоров’я: харчуватися повноцінно, пити достатню кількість води, робити фізичні вправи – все це допоможе зберегти здоров'я в умовах карантину та підтримати імунітет.

Людям з груп ризику необхідно підтримувати зв'язок з своїм сімейним лікарем. Він консультуватиме про план дій у випадку погіршення самопочуття та якщо виникне потреба лікування інших захворювань.

Слід також пам’ятати, що всілякі добавки, вітаміни, антибіотики, препарати – призначає лише лікар. Не займайтеся самолікуванням, це може призвести до небажаних наслідків.

Проєкт створено за підтримки МХП.