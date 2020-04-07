COVID-19 у Чернівецькій області: 28 нових хворих та шоста смерть

Станом на вечір 6 квітня нових підтверджених випадків COVID-19 на Буковині виявили 28. Загалом на коронавірус в Чернівецькій області захворіли 248 людей – наразі це найбільш уражений регіон в Україні.

Про це повідомив у фейсбуці увечері 6 квітня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Нагадаємо, добу тому стало відомо, що На Буковині в реанімації перебувають двоє дітей з підозрою на коронавірус

COVID-19 у Чернівецькій області: останні новини

Протягом 6 квітня підтверджено ще 28 випадків.

Загалом на Буковині від першого випадку зафіксували 248 хворих.

Інфекцію виявили у двох дітей віком 2 та 5 років.

Захворіли ще 6 медичних працівників.

На штучній вентиляції легень перебувають 4 пацієнтів.

Померли від COVID-19 6 людей.

Що відомо про шостого померлого

72-річний чоловік помер у лікарні.

Вірус у нього виявили 29 березня.

Тиждень перед тим він лікувався вдома.

У чоловіка діагностували важку пневмонію, також він мав цукровий діабет.

Важливо! В Україні підтвердили вже 1319 випадки інфікування коронавірусом, 38 людей померли, 28 – одужали. Країна перебуватиме на карантині щонайменше до 24 квітня.



Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу