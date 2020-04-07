COVID-19 у Чернівецькій області: 28 нових хворих та шоста смерть
Станом на вечір 6 квітня нових підтверджених випадків COVID-19 на Буковині виявили 28. Загалом на коронавірус в Чернівецькій області захворіли 248 людей – наразі це найбільш уражений регіон в Україні.
Про це повідомив у фейсбуці увечері 6 квітня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Нагадаємо, добу тому стало відомо, що На Буковині в реанімації перебувають двоє дітей з підозрою на коронавірус
COVID-19 у Чернівецькій області: останні новини
- Протягом 6 квітня підтверджено ще 28 випадків.
- Загалом на Буковині від першого випадку зафіксували 248 хворих.
- Інфекцію виявили у двох дітей віком 2 та 5 років.
- Захворіли ще 6 медичних працівників.
- На штучній вентиляції легень перебувають 4 пацієнтів.
- Померли від COVID-19 6 людей.
Що відомо про шостого померлого
- 72-річний чоловік помер у лікарні.
- Вірус у нього виявили 29 березня.
- Тиждень перед тим він лікувався вдома.
- У чоловіка діагностували важку пневмонію, також він мав цукровий діабет.
Важливо! В Україні підтвердили вже 1319 випадки інфікування коронавірусом, 38 людей померли, 28 – одужали. Країна перебуватиме на карантині щонайменше до 24 квітня.
Коментарі
Читайте також
6 квітня , 15:27 З якими документами можна виходити з дому під час карантину: пояснення адвоката
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Коронавірус в Україні: на Тернопільщині зросла кількість інфікованих медиків до 446 квітня , 15:11
-
Коронавірус на Вінниччині: захворіли 29 лікарів, серед них професор медуніверситету6 квітня , 21:50
-
Тести на антитіла до коронавірусу: нове масштабне дослідження від ВООЗ6 квітня , 19:39
-
Три захворювання, які найбільше підвищують ризики смерті від коронавірусу6 квітня , 18:16
-
Куди звертатися при підозрі на коронавірус, якщо немає декларації з лікарем6 квітня , 16:14
-
Коронавірус в Італії 6 квітня 2020 року6 квітня , 19:45
Пропозиції партнерів
Коментарі