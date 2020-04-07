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COVID-19 у Чернівецькій області: 28 нових хворих та шоста смерть

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Коронавірус у Чернівцях: останні новини / Ілюстративне фото (pixabay)

Станом на вечір 6 квітня нових підтверджених випадків COVID-19 на Буковині виявили 28. Загалом на коронавірус в Чернівецькій області захворіли 248 людей – наразі це найбільш уражений регіон в Україні.

Про це повідомив у фейсбуці увечері 6 квітня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Нагадаємо, добу тому стало відомо, що На Буковині в реанімації перебувають двоє дітей з підозрою на коронавірус

COVID-19 у Чернівецькій області: останні новини

  • Протягом 6 квітня підтверджено ще 28 випадків.
  • Загалом на Буковині від першого випадку зафіксували 248 хворих.
  • Інфекцію виявили у двох дітей віком 2 та 5 років.
  • Захворіли ще 6 медичних працівників.
  • На штучній вентиляції легень перебувають 4 пацієнтів.
  • Померли від COVID-19 6 людей.

Що відомо про шостого померлого

  • 72-річний чоловік помер у лікарні.
  • Вірус у нього виявили 29 березня.
  • Тиждень перед тим він лікувався вдома.
  • У чоловіка діагностували важку пневмонію, також він мав цукровий діабет.

Важливо! В Україні підтвердили вже 1319 випадки інфікування коронавірусом, 38 людей померли, 28 – одужали. Країна перебуватиме на карантині щонайменше до 24 квітня.

Короанвірус, карантин
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Здоров'я Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Чернівців Здоров'я Медицина
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