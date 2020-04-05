Коронавірус у Франції: хворих вже 90 000, за дві доби – понад 30 000 нових випадків
Через коронавірус у Франції за добу 4 квітня померли 1053 людини. Франція стала четвертою країною у світі за кількістю смертей загалом та п'ятою за кількістю інфікованих – таких вже майже 90 тисяч.
За даними МОЗ Франції та worldometers, у країні кількість інфікованих коронавірусом станом на початок доби 5 квітня майже досягла 90 тисяч. За 3 квітня у країні зафіксували понад 23 000 нових випадків, за 4 квітня – ще майже 8 000.
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Також відомо, що у збройних силах Франції на коронавірус захворіли 600 військовослужбовців. Про це повідомила міністерка оборони країни Флоранс Парлі в інтерв'ю Ebra.
Коронавірус у Франції: що відбувається
Станом на початок 5 квітня:
- Кількість інфікованих людей становить 89 953.
- 7 560 людей померли.
- У важкому стані ще 6 838 пацієнтів.
- Одужали 15 438 людей
Франція зараз на четвертому місці у світі серед країн, у яких кількість смертельних випадків від коронавірусу перевищила 7 тисяч. Чільна трійка:
- Італія – понад 15 тисяч,
- Іспанія – майже 12 тисяч,
- США – понад 8 тисяч.
Більше зафіксованих випадків COVID-19, ніж у Франції, мають лише 4 країни:
- США – 308 644.
- Італія – 124 632.
- Іспанія – 126 168.
- Німеччина – 96 092.
Додамо, що у Франції помер один українець – 37-річний мешканець Тернопільської області, який поїхав до Парижа на заробітки у лютому 2020 року.
Режим ізоляції у Франції, нагадаємо, діє з 17 березня: людям заборонили виходити з дому, хіба на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи щоб піти до лікарні.
У ці країни не варто їхати, поки у світі лютує пандемія COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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