Коронавірус у Франції: хворих вже 90 000, за дві доби – понад 30 000 нових випадків

Через коронавірус у Франції за добу 4 квітня померли 1053 людини. Франція стала четвертою країною у світі за кількістю смертей загалом та п'ятою за кількістю інфікованих – таких вже майже 90 тисяч.

За даними МОЗ Франції та worldometers, у країні кількість інфікованих коронавірусом станом на початок доби 5 квітня майже досягла 90 тисяч. За 3 квітня у країні зафіксували понад 23 000 нових випадків, за 4 квітня – ще майже 8 000.

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Також відомо, що у збройних силах Франції на коронавірус захворіли 600 військовослужбовців. Про це повідомила міністерка оборони країни Флоранс Парлі в інтерв'ю Ebra.

Коронавірус у Франції: що відбувається

Станом на початок 5 квітня:

Кількість інфікованих людей становить 89 953.

7 560 людей померли.

У важкому стані ще 6 838 пацієнтів.

Одужали 15 438 людей

Франція зараз на четвертому місці у світі серед країн, у яких кількість смертельних випадків від коронавірусу перевищила 7 тисяч. Чільна трійка:

Італія – понад 15 тисяч,

Іспанія – майже 12 тисяч,

США – понад 8 тисяч.

Більше зафіксованих випадків COVID-19, ніж у Франції, мають лише 4 країни:

США – 308 644.

Італія – 124 632.

Іспанія – 126 168.

Німеччина – 96 092.

Додамо, що у Франції помер один українець – 37-річний мешканець Тернопільської області, який поїхав до Парижа на заробітки у лютому 2020 року.

Режим ізоляції у Франції, нагадаємо, діє з 17 березня: людям заборонили виходити з дому, хіба на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи щоб піти до лікарні.



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