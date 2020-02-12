Коронавірус експериментально лікують препаратами проти ВІЛ

Спалах коронавірусу триває вже 3 місяць, проте ефективного лікування досі не знайшли. У пошуках ліків вчені та медики намагаються застосовувати препарати та терапії, які вже довели свою ефективність у боротьбі з іншими захворюваннями. Відтак, препарат, який застосовують для лікування людей з ВІЛ фахівці тестують як терапію коронавірусу.

Китайські медики проводять експериментальне лікування коронавірусу препаратом "Калетра" – комбінацією лопінавіру та ритонавіру, що схвалені для лікування ВІЛ, пише Guardian.

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Препарат проти ВІЛ "Калетра" тестують, як ліки проти коронавірусу

Випробування проводиться на 200 пацієнтах, заражених коронавірусом. Їх стан порівнюють з контрольною групою – людьми, які теж заразилися вірусом, але не отримують експериментального лікування.

Вчені поки не прогнозують, наскільки ефективними будуть ліки проти ВІЛ для боротьби з коронавірусом. Результати випробувань будуть оприлюднені не раніше ніж через три-чотири місяці.



Лікування препаратами проти ВІЛ є експериментальним/Фото: Reuters

Небажана реакція серед населення

Проте, новини про експериментальну терапію препаратами проти ВІЛ вже привели до несподіваної та небажаної реакції. Жителі Китаю, стурбовані спалахом коронавірусу, почали масово скуповувати препарат на чорному ринку, зокрема у людей, які використовують його для лікування ВІЛ. Угоди в основному відбуваються в соціальних мережах, а деякі пацієнти з ВІЛ готові жертвувати ліки безоплатно.

Також активізувалися постачання дженериків калетра з-за кордону, зокрема з Індії.

Така ситуація викликала занепокоєння представників Об'єднаної програми ООН по ВІЛ і СНІДу (ЮНЕЙДС). Вони відзначають, що пацієнти з ВІЛ повинні продовжувати лікування і не ризикувати, продаючи або роздаючи власні ліки.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

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