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Що робити літнім та людям з хронічними захворюваннями під час пандемії коронавірусу

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Люди з різними хворобами та літні перебувають в найбільшій небезпеці через коронавірус. В Італії 99% загиблих – це особи саме з цих груп. Тому для них найважливіше обмежити контакти з іншими людьми.

У рекомендаціях, які випустили фахівці Єльського університету, розповідається про те, що відомо про спалах коронавірусу і його вплив на людей похилого віку, а також про те, як люди похилого віку та особи, що забезпечують догляд, можуть забезпечити їм максимальну безпеку.

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Правила ізоляції під час пандемії коронавірусу для літніх та людей з важкими захворюваннями

  • Люди, яким понад 60 років повинні ізолювати себе вдома. Не відвідуйте друзів або сім'ю без необхідності.
  • Якщо у вас гості, то не більше двох людей одночасно. Попросіть кожного вимити руки й втримати дистанцію 2 метри.
  • Ми знаємо, що це важко, але ніяких відвідувань онуків.
  • Щоб залишатися на зв'язку, використовуйте відеозв'язок. Якщо немає, розмовляйте через телефон щодня. Друзі перебувають в такій же ситуації, з нетерпінням чекають розмов.
  • Часто мийте руки протягом 20 секунд. Мило і вода краще, ніж дезінфекційний засіб для рук, але використовуйте його, якщо немає доступу до мила і воді. Використовуйте лосьйон для рук, щоб запобігти висиханню і розтріскування шкіри.
  • Готуйте їжу, займайтеся спортом, задрімайте, лягайте спати й прокидайтеся як у звичайні дні. Намагайтеся їсти здорову їжу. Уникайте "нездорової їжі" і обмежте споживання алкоголю. Уникайте спокуси спати або сидіти на дивані цілий день. Дотримуючись рутини, ви можете відчувати себе краще й уникнути пригніченого настрою.
  • Ходіть по будинку кілька разів на день.
  • Якщо ви виходите на вулицю, робіть це, коли навколо мало людей, тримайтеся на відстані не менше 2 метрів. Гуляйте в великих парках, якщо вони доступні.
  • Тримайтеся подалі від магазинів. Попросіть друзів, рідних або волонтерів доставити продукти і ліки.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Профілактика захворювань
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