24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19

- Читать новость на русском
Чи лікує арбідол коронавірус / Unsplash

19 лютого національна комісія охорони здоров'я Китаю включила препарат "Абідол" в попередній план лікування коронавірусної інфекції Covid-19. Ми розібралися, про що йде мова та наскільки ефективний Арбідол.

Про це почали активно писати російські ЗМІ. З посиланням на трьох знавців китайської вони стверджують, що назва препарату все-таки перекладається як Арбідол.

Також на тему: Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося

Однак, під назвою Абідол існує й сильне знеболювальне індійського виробництва. Але логічно, що він не може мати противірусну дію, тому мова скоріш за все саме про Арбідол.

Крім нього, для експериментального лікування рекомендований хлорохин, рибавирин в комбінації з інтерфероном або лопінавіром / ритонавір.

У попередній, п'ятій версії національної програми, яка діяла з 5 лютого, згадувалися інтерферон, рибавірин і лопінавір / ритонавір. При цьому в ній йшлося про те, що нині проти коронавірусу немає ліків з підтвердженою ефективністю. 

Арбідол – що це і що він лікує? 

Виглядає так, що китайські медики у пошуках ліків перебирають усі існуючі противірусні препарати. Арбідол – це противірусний препарат, який створили ще в СРСР в 70-х роках для лікування грипу та застуди. 

Арбідол не лікує грип та застуду
Арбідол не лікує грип та застуду / unsplash.com

Але лікувати ним вірусні захворювання за кордоном не радять. Ефективність і безпека Арбідолу не доведені в дослідженнях, проведених за міжнародними стандартами якості.

Центр по контролю і профілактиці захворювань США та ВООЗ не включили Арбідол в рекомендації з лікування грипу. Тому краще довіряти саме їм, а не купленим російським дослідженням. 

Але проти коронавірусу Арбідол ефективний? 

Ні, цього ніхто не стверджує. Препарат внесли в рекомендації як ліки, які можуть мати потенційну користь, яку треба ще перевірити. У таких випадках це вважається нормальним, тому що ліків, які виліковують від інфекції, все одно немає.

Тому не потрібно бігти в аптеку і купувати річний запас Арбідолу. До речі, в Україні його купити не вийде, препарат з такою ж діючою речовиною має іншу назву. 


Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус 2020 Лікування Новини Здоров'я Міфи про здоров'я Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
сьогодні 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
13 лютого 20:20 1 квітня – лише переломний момент у реформі медицини, – інтерв'ю Скалецької
Альона Чернецька
Новини
Більше новин
Залиште відгук