Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19

19 лютого національна комісія охорони здоров'я Китаю включила препарат "Абідол" в попередній план лікування коронавірусної інфекції Covid-19. Ми розібралися, про що йде мова та наскільки ефективний Арбідол.

Про це почали активно писати російські ЗМІ. З посиланням на трьох знавців китайської вони стверджують, що назва препарату все-таки перекладається як Арбідол.

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Однак, під назвою Абідол існує й сильне знеболювальне індійського виробництва. Але логічно, що він не може мати противірусну дію, тому мова скоріш за все саме про Арбідол.

Крім нього, для експериментального лікування рекомендований хлорохин, рибавирин в комбінації з інтерфероном або лопінавіром / ритонавір.

У попередній, п'ятій версії національної програми, яка діяла з 5 лютого, згадувалися інтерферон, рибавірин і лопінавір / ритонавір. При цьому в ній йшлося про те, що нині проти коронавірусу немає ліків з підтвердженою ефективністю.

Арбідол – що це і що він лікує?

Виглядає так, що китайські медики у пошуках ліків перебирають усі існуючі противірусні препарати. Арбідол – це противірусний препарат, який створили ще в СРСР в 70-х роках для лікування грипу та застуди.



Арбідол не лікує грип та застуду / unsplash.com

Але лікувати ним вірусні захворювання за кордоном не радять. Ефективність і безпека Арбідолу не доведені в дослідженнях, проведених за міжнародними стандартами якості.

Центр по контролю і профілактиці захворювань США та ВООЗ не включили Арбідол в рекомендації з лікування грипу. Тому краще довіряти саме їм, а не купленим російським дослідженням.

Але проти коронавірусу Арбідол ефективний?

Ні, цього ніхто не стверджує. Препарат внесли в рекомендації як ліки, які можуть мати потенційну користь, яку треба ще перевірити. У таких випадках це вважається нормальним, тому що ліків, які виліковують від інфекції, все одно немає.

Тому не потрібно бігти в аптеку і купувати річний запас Арбідолу. До речі, в Україні його купити не вийде, препарат з такою ж діючою речовиною має іншу назву.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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