Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019

Український вчений, колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич заявив, що препарат протефлазід може вилікувати Covid-2019.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

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За словами науковця, для підтвердження ефективності протефлазіду, вірусологи використали комп'ютерну модель коронавірусу.

Використавши комп’ютерну модель коронавірусу 2019-nCoV, створену китайськими фахівцями, мої колеги, використовуючи метод докінгу, показали, що діюча речовина протефлазід блокує важливий фермент коронавірусу, що може гальмувати розмноження вірусу,

– сказав Олександр Гриневич.

Гриневич додав, що дослідження продовжуються. Але в рамках благодійної допомоги протефлазід передали трьом медичним закладам у Чернівцях.



Імуностимулятори не мають підтвердженої ефективності / pixabay.com

Чи можна вірити словам науковця?

Поки жодних підтверджень слів Гриневича немає. І такі заяви звучать вкрай дивно, бо препарат належати до категорії імуностимуляторів. Це великий клас ліків з непідтвердженою ефективністю.

Імунітет не можна простимулювати таблеткою, про це свідчать сотні досліджень.

Наголошуємо:

Проти застуди немає ліків. А виробники протефлазіду стверджують, що їхні препарат ефективний для лікуання та профілактики ГРВІ.

Для профілактики застуди неефективні: таблетки / мазі / свічки / трави / краплі / мед / часник / горілка / пиво / пивом з горілкою і перцем.

Імунітет стимулюється тільки хворобою, або щепленням.

Також цього препарату немає в жодних міжнародних рекомендацій в лікуванні або профілактики будь-яких захворювань. Але в інструкції виробники вказали, що протефлазіду ефективний для лікування і профілактики: грипу, гепатиту А і В, простого герпесу, оперізувального герпесу та вітряної віспи, ВІЛ-інфекції та СНІДу та інших вірусних захворювань.

Чи варто купувати протефлазід?

Інформація про те, що фуфломіцин може побороти коронавірус виглядає вкрай дивно і схожа на рекламу (препарат українського виробника). Тому ми не рекомендуємо купувати протефлазід, поки не з'являться підтвердження інформації від авторитетних джерел. До того ж, препарат коштує не дешево – близько 350 гривень.

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