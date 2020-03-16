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Коронавірус в Іспанії: у скількох людей підтвердили захворювання

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/ Unsplash

Іспанія стала другою після Італії країною в Європі за кількістю випадків зараження новим видом коронавірусу. Скільки людей захворіло і померло від коронавірусу в Іспанії – читайте далі.

На сьогодні, 16 березня, в Іспанії зафіксовано 9 191 випадок зараження коронавірусом, з них – 309 людей померло і 530 одужало.

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Задля уповільнення поширення епідемії коронавірусу Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 8 ранку 15 березня. 

Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

Додамо, президент Каталонії Кім Торра отримав позитивний результат на коронавірус.Раніше він контактував з віцепрезидентом уряду Пере Арагонесом, який також оголосив про те, що він інфікувався.

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Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 513 людей. Загальна кількість інфікованих – 169 387 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 77 тисяч людей.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здорове життя
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