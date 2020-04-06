Коронавірус в Італії 6 квітня 2020 року

За останню добу в Італії зафіксували 636 смертей – це найнижчий показник з 23 березня. Оскільки за минулу добу рівень смертності через COVID-19 був трішки більшим, можна сміливо говорити про те, що він поступово спадає.

Станом на 6 квітня, в Італії зафіксували 132 547 випадків коронавірусу та 16 523 смертей через недугу. Натомість одужали 22 837 людей.

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Нагадаємо, що 27 березня в Італії за добу померли 969 людей, що стало рекордним числом. З того часу рівень смертності почав поступово знижуватися.

Станом на 6 квітня, від хвороби в країні померло понад 100 медиків: 80 лікарів та 21 медсестра.

Тим часом, на тлі кризи в країні, італійські футбольні клуби вирішили опустити зарплати гравцям на 30%.

Впродовж карантину велика частина людей втратила роботу. Люди, які працювали на тіньовий ринок, не мають юридичного права отримувати соціальні виплати, через що у країні почастішали пограбування. За словами італійської влади, мафія маніпулює думками та настроями людей, користуючись ситуацією в країні.

Коротко про ситуацію в Італії

Попри те, що Італія вже давно не лідирує за кількістю виявлених хворих, в країні поки що залишається найбільший рівень смертності від COVID-19 у світі. Відтак, на допомогу місцевим лікарям Україна відправила 20 українських медиків.

У Італії, як і раніше, не вистачає засобів медичного захисту для медпрацівників, ліжкомісць та апаратів штучної вентиляції легенів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих доводиться перенаправляти в інші міста.

В Італії на коронавірус захворіло понад 100 українців, 4 з яких померли.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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