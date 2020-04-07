Коронавірус в Італії 7 квітня 2020 року

Епідемія COVID-19 продовжує спадати в Італії. Кількість нових випадків зараження та смертей від коронавірусу – знижується вже кілька днів поспіль. Відтак, за останню добу в Італії підтвердили 3 099 нових випадків захворювання.

Про це повідомив Департамент цивільного захисту Італії.

Читайте також: Коронавірус в Італії 6 квітня 2020 року

Скільки хворих на коронавірус в Італії

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 135 586, загиблих – 17 127. Від початку епідемії, одужали майже 25 тисяч людей.

За добу лабораторно підтвердили 3099 нових випадків захворювання та 604 летальних випадки.

У Департаменті цивільного захисту Італії заявили про зниження темпів зростання кількості хворих на коронавірус. У пікові періоди показник нових випадків досягав 6 тисяч.

У лікарнях перебувають 28 718 хворих, з них 3792 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Також відомо, що від початку епідемії в Італії від коронавірусу померли 122 медики.

Що відомо про поширення коронавірусу в Італії?

Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. Втім, Італія лідирує за кількістю смертей через COVID-19. Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.



Чому карантин важливий/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.