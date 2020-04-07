Коронавірус в Італії 7 квітня 2020 року
Епідемія COVID-19 продовжує спадати в Італії. Кількість нових випадків зараження та смертей від коронавірусу – знижується вже кілька днів поспіль. Відтак, за останню добу в Італії підтвердили 3 099 нових випадків захворювання.
Про це повідомив Департамент цивільного захисту Італії.
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Скільки хворих на коронавірус в Італії
Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 135 586, загиблих – 17 127. Від початку епідемії, одужали майже 25 тисяч людей.
За добу лабораторно підтвердили 3099 нових випадків захворювання та 604 летальних випадки.
У Департаменті цивільного захисту Італії заявили про зниження темпів зростання кількості хворих на коронавірус. У пікові періоди показник нових випадків досягав 6 тисяч.
У лікарнях перебувають 28 718 хворих, з них 3792 – у відділеннях інтенсивної терапії.
Також відомо, що від початку епідемії в Італії від коронавірусу померли 122 медики.
Що відомо про поширення коронавірусу в Італії?
Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. Втім, Італія лідирує за кількістю смертей через COVID-19. Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.
Чому карантин важливий/Інфографіка 24 Каналу
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