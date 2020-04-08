Коронавірус в Італії 8 квітня 2020 року
Станом на 8 квітня в Італії від коронавірусу померли понад 17 тисяч людей. За останню добу в Італії підтвердили 542 летальні випадки, що на 62 менше, ніж днем раніше.
Добові показники смертності падають третій день поспіль. Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Італії.
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В Італії з початку епідемії від коронавірусу померли 17 669 осіб, загальна кількість інфікованих наблизилася до 140 тисяч.
Загальна кількість підтверджених випадків інфікування зросла на 3 836 і наразі становить 139 422.
Від коронавірусу вилікувався 26 491 хворий, що на рекордні 2 099 більше, ніж вчора.
Головне про коронавірус в Італії
- Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі.
- Італія лідирує за кількістю смертей через COVID-19.
- Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.
- Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.
Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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