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Коронавірус в Італії 8 квітня 2020 року

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Коронавірус в Італії / 5.ua

Станом на 8 квітня в Італії від коронавірусу померли понад 17 тисяч людей. За останню добу в Італії підтвердили 542 летальні випадки, що на 62 менше, ніж днем раніше.

Добові показники смертності падають третій день поспіль. Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Італії.

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В Італії з початку епідемії від коронавірусу померли 17 669 осіб, загальна кількість інфікованих наблизилася до 140 тисяч.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування зросла на 3 836 і наразі становить 139 422.

Від коронавірусу вилікувався 26 491 хворий, що на рекордні 2 099 більше, ніж вчора.

Головне про коронавірус в Італії

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі.
  • Італія лідирує за кількістю смертей через COVID-19.
  • Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.
  • Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. 


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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