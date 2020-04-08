Коронавірус в Італії 8 квітня 2020 року

Станом на 8 квітня в Італії від коронавірусу померли понад 17 тисяч людей. За останню добу в Італії підтвердили 542 летальні випадки, що на 62 менше, ніж днем раніше.

Добові показники смертності падають третій день поспіль. Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Італії.

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В Італії з початку епідемії від коронавірусу померли 17 669 осіб, загальна кількість інфікованих наблизилася до 140 тисяч.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування зросла на 3 836 і наразі становить 139 422.

Від коронавірусу вилікувався 26 491 хворий, що на рекордні 2 099 більше, ніж вчора.

Головне про коронавірус в Італії

Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі.

Італія лідирує за кількістю смертей через COVID-19.

Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.

Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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