Коронавірус в Італії 10 квітня 2020 року

За минулу добу в Італії зафіксували майже 4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Втім, збереглася тенденція одужання та зменшення кількості летальних випадків.

Про це повідомив Департамент цивільного захисту Італії.

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За останню добу від коронавірусу в Італії померли 570 хворих – у порівнянні з 610 напередодні, відновивши тенденцію до зменшення кількості загиблих за добу.

Відтак, це вже шостий день поспіль кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується – за останню добу ще на 108 осіб.

Наразі у відділеннях інтенсивної терапії залишається 3497 хворих, загалом у лікарнях перебувають 28242 пацієнтів з COVID-19.

Одужали за минулу добу 1985 людей.

Кількість нових хворих після "стрибка" вчора знову знизилася. За останні 24 години повідомили про 3951 випадок, тоді як 9 квітня – про 4204 нових заражень.

Загалом з початку епідемії в Італії коронавірусом заразились 147 577 людей. З них 18849 – померли, 30455 – одужали.

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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