Коронавірус в Італії 11 квітня 2020 року
За минулу добу в Італії зафіксували 4 694 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Через епідемію коронавірусу, який продовжує розповсюджуватися, влада Італії вирішила продовжити обмежувальні заходи. 3% з-поміж загальної кількості хворих – перебувають у тяжкому стані.
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За останню добу від коронавірусу в Італії померли 619 хворих, а це більша кількість летальних випадків ніж за минулу добу – 570.
Станом на 11 квітня в Італії підтвердили 152 271 випадок зараження коронавірусом, 19 468 смертей і 32 534 людей, котрим вдалого перемогти хворобу.
11 квітня президент США Дональд Трамп видав указ про надання допомоги Італії у боротьбі з поширенням коронавірусу. Допомога повинна охоплювати медичні та гуманітарні товари, створення польових госпіталів.
Також відомо, що Італія посилить поліцейський контроль на дорогах на час великодніх вихідних.
Коли закінчиться карантин в Італії?
Через епідемію коронавірусу влада Італії вирішила продовжити обмежувальні заходи, які ввели по всій країні. Тепер карантин в Італії триватиме до 3 травня.
За словами прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, вже з 14 квітня в Італії можливе відновлення роботи:
- магазинів канцтоварів;
- книгарень;
- магазинів товарів для дітей.
Однак це можливо лише за умови забезпечення всіх необхідних правил безпеки для відвідувачів. Конте також заявив, що він сподівається, що з 3 травня Італія перейде до відновлення активності.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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