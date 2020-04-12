Коронавірус в Італії 12 квітня 2020 року
За минулу добу в Італії підтвердили 4 092 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Через поширення захворювання влада Італії вирішила продовжити обмежувальні заходи.
Кількість смертей від коронавірусу в Італії вже сягає майже 20 тисяч. Водночас упродовж останньої доби померла 431 людина. Це найнижчий показник смертності від 19 березня.
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Станом на 13 квітня в Італії підтвердили 156 363 випадки зараження коронавірусом та 19 899 смертей. 34 211 людей одужали.
Водночас генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія COVID-19 сповільнюється в Італії та інших європейських країнах. Однак він додав, що швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".
Зазначимо, що протягом останніх тижнів в Італії було зафіксовано найбільшу смертність від коронавірусу. З 12 квітня найбільше летальних випадків підтвердили у США.
Додамо, що раніше президент США Дональд Трамп видав указ про надання допомоги Італії у боротьбі з поширенням коронавірусу. Допомога повинна охоплювати медичні та гуманітарні товари, створення польових госпіталів.
Коли закінчиться карантин в Італії
Через епідемію коронавірусу влада Італії вирішила продовжити обмежувальні заходи, які ввели по всій країні. Тепер карантин в Італії триватиме до 3 травня.
Детальніше В Італії через коронавірус карантин продовжили до травня
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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