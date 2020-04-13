Коронавірус в Італії 13 квітня 2020 року

За останню добу в Італії померли 566 людей, що більше, ніж за позаминулу добу. Станом на 13 квітня, хворобу виявили у 159 516 мешканців країни.

Зі 159 516 пацієнтів 35 435 людей одужали, а 20 465 померли. За позаминулу добу від коронавірусу в Італії померла рекордно-низька кількість людей за останній місяць – 431. Але цієї доби в країні знову зафіксували вищу кількість смертності.

До теми Коронавірус в Італії 12 квітня 2020 року: найнижчий показник смертності за місяць

Згідно з даними можна помітити, що щодня в країні фіксують все менше заражень, але динаміка смертності знову зростає.