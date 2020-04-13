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Коронавірус в Італії 13 квітня 2020 року

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Коронавірус в Італії 13 квітня / france24.com

За останню добу в Італії померли 566 людей, що більше, ніж за позаминулу добу. Станом на 13 квітня, хворобу виявили у 159 516 мешканців країни.

Зі 159 516 пацієнтів 35 435 людей одужали, а 20 465 померли. За позаминулу добу від коронавірусу в Італії померла рекордно-низька кількість людей за останній місяць – 431. Але цієї доби в країні знову зафіксували вищу кількість смертності.

До теми Коронавірус в Італії 12 квітня 2020 року: найнижчий показник смертності за місяць

Згідно з даними можна помітити, що щодня в країні фіксують все менше заражень, але динаміка смертності знову зростає.

Поки що зарано говорити про те, коли Італія зможе повернутися до попереднього життя. Уряд продовжив карантинні обмеження в країні до 3 травня та повідомив, що вони приносять свої плоди.

Натомість прем'єр-міністр Джузеппе Конте повідомив, що від 14 квітня у країні можуть відновити роботу книгарні, а також магазини канцтоварів та товарів для дітей. Втім, він зазначив, що це можливо лише за умови дотримання всіх необхідних правил безпеки.

Прем'єр додав, що сподівається на те, що 3 травня країна почне відновлювати свою активність, але якщо громадяни поступляться, то ризикують втратити всі позитивні результати. 

Коротко про коронавірус в Італії

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;
  • Італія на другому місці за кількістю смертей від ускладнень через COVID-19;
  • В Італії через коронавірус помер щонайменше 101 медпрацівник;
  • У деяких містах лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць та апаратів штучної вентиляції легень;
  • Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів. Цікаво, що соціально-незахищеним верствам населення почала допомагати мафія, але правоохоронці не вірять у такий альтруїзм.


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Жертви Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Статистика
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