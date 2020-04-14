Коронавірус в Італії 14 квітня 2020 року: кількість смертельних випадків знову зросла

За останню добу в Італії померли 602 людини, що знову більше, ніж попередньої доби. Але помітно, що кількість нових випадків захворювання щодня зменшується.

14 квітня хворобу виявили у 2972 людей. Це найнижчий показник, зафіксований в Італії від 13 березня.

До теми Коронавірус в Італії 13 квітня 2020 року

Станом на 14 квітня, в Італії зафіксували 162 488 випадків зараження коронавірусом. Натомість 37 130 з них одужали, а 21 067 померли.

Важливо, що два регіони Італії не повідомили про нові випадки коронавірусу – Базиліката та Молізе. У цих районах вже два дні поспіль не фіксували нових випадків зараження. Натомість Умбрія повідомила лише про один новий випадок за останню добу.

У тих районах, де ситуація налагоджується, запрацювали деякі додаткові послуги та магазини. Від сьогодні працівникам книгарень, хімчисток, магазинів канцтоварів та продавцям дитячого одягу дозволили повернутися на роботу.

Натомість Ломбардія, Мілан та Кампанія відклали рішення про послаблення обмежень до 3 травня. У Римі та Лаціо влада вирішила перенести відкриття книжкових магазинів на наступний тиждень, аби дати підприємцям можливість належним чином провести реорганізацію та санітарну обробку.

Коротко про коронавірус в Італії

Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;

Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;

В Італії від коронавірусу помер щонайменше 101 медпрацівник;;

Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.

В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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