Коронавірус в Італії 15 квітня 2020 року: кількість хворих в реанімації рекордно низька
Станом на 15 квітня в Італії зафіксували 2 667 нових випадків зараження коронавірусом, з них померли 578 пацієнтів, ще 962 людини вилікувалися від коронавірусної інфекції. Кількість нових випадків Covid-19 і летальних випадків поступово знижується.
Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.
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Крім того, число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується другий тиждень поспіль. На сьогодні "важких" хворих у реанімації на 107 менше, ніж було вчора.
За минулу добу померли 578 людей. Станом на 15 квітня загальна кількість смертей від коронавірусу сягнула 21 645.
Кілька днів поспіль продовжує знижуватися і кількість нових хворих. Сьогодні їх 2 667, тоді як вчора було 2972.
Відзначимо, що у Ломбардії, найбільш постраждалому регіоні, зростання нових хворих є низьким – 827 людей за добу.
Загалом в Італії 105 418 людей захворіли на COVID-19, з них 27 643 – перебувають в лікарнях.
Поширення коронавірусу в Італії: коротко
- Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі.
- Італія лідирує за кількістю смертей через COVID-19.
- Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.
- Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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