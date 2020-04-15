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Коронавірус в Італії 15 квітня 2020 року: кількість хворих в реанімації рекордно низька

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Карантин в Італії / vox.com

Станом на 15 квітня в Італії зафіксували 2 667 нових випадків зараження коронавірусом, з них померли 578 пацієнтів, ще 962 людини вилікувалися від коронавірусної інфекції. Кількість нових випадків Covid-19 і летальних випадків поступово знижується.

Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

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Крім того, число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується другий тиждень поспіль. На сьогодні "важких" хворих у реанімації на 107 менше, ніж було вчора.

За минулу добу померли 578 людей. Станом на 15 квітня загальна кількість смертей від коронавірусу сягнула 21 645.

Кілька днів поспіль продовжує знижуватися і кількість нових хворих. Сьогодні їх 2 667, тоді як вчора було 2972.

Відзначимо, що у Ломбардії, найбільш постраждалому регіоні, зростання нових хворих є низьким – 827 людей за добу.

Загалом в Італії 105 418 людей захворіли на COVID-19, з них 27 643 – перебувають в лікарнях.

Поширення коронавірусу в Італії: коротко

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі.
  • Італія лідирує за кількістю смертей через COVID-19.
  • Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.
  • Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.


Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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