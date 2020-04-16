Коронавірус в Італії 16 квітня 2020 року: від ускладнень померли вже понад 22 тисячі хворих
Станом на 16 квітня в Італії зафіксували майже 4 тисячі нових випадків зараження SARS-CoV-2. Померли від ускладнень COVID-19 за минулу добу 525 хворих. Від початку епідемії в Італії померли понад 22 тисячі людей.
Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.
Також на тему: Коронавірус в Італії 15 квітня 2020 року: кількість хворих в реанімації рекордно низька
Кількість смертей знижується
Другу добу поспіль в Італії зменшується кількість нових летальних випадків від COVID-19. Так, за минулу добу в лікарнях померли 525 пацієнтів з коронавірусом, що дещо менше ніж день до цього – 578 жертв.
Кількість нових випадків захворювання за добу збільшилася на 3786 і досягла 168 941.
Завантаженість відділень інтенсивної терапії продовжує знижуватися: станом на 16 квітня в палатах інтенсивної терапії перебувають 2936 осіб, що є найнижчим показником з 21 березня.
Важливо! Загалом від початку епідемії в Італії померли понад 22 тисячі людей.
Одужати від COVID-19 вдалося 40 164 хворим.
З початку пандемії в Італії від коронавірусу померли 127 медиків.
Кількість тяжких хворих поступово зменшується / Фото news247
Поширення коронавірусу в Італії: коротко
- Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі.
- Втім країна лідирує за кількістю смертей через COVID-19.
- Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.
- Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
У київському Медмістечку 15 хворих на COVID-19 лікарів: нових пацієнтів не приймаютьсьогодні , 12:12
-
Коронавірус вже ніколи не зникне, – головний епідеміолог Швеціїсьогодні , 13:48
-
Коронавірус у Японії: у країні вводять режим надзвичайної ситуації через новий спалах COVID-19сьогодні , 10:47
-
Знайшли новий неочікуваний симптом коронавірусусьогодні , 13:07
-
Коронавірус у Німеччині: кількість хворих значно зросласьогодні , 11:44
-
Священника з Буковини, що не повірив у свій діагноз COVID-19, вмовили не правити службусьогодні , 14:46