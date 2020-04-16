Коронавірус в Італії 16 квітня 2020 року: від ускладнень померли вже понад 22 тисячі хворих

Станом на 16 квітня в Італії зафіксували майже 4 тисячі нових випадків зараження SARS-CoV-2. Померли від ускладнень COVID-19 за минулу добу 525 хворих. Від початку епідемії в Італії померли понад 22 тисячі людей.

Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

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Кількість смертей знижується

Другу добу поспіль в Італії зменшується кількість нових летальних випадків від COVID-19. Так, за минулу добу в лікарнях померли 525 пацієнтів з коронавірусом, що дещо менше ніж день до цього – 578 жертв.

Кількість нових випадків захворювання за добу збільшилася на 3786 і досягла 168 941.

Завантаженість відділень інтенсивної терапії продовжує знижуватися: станом на 16 квітня в палатах інтенсивної терапії перебувають 2936 осіб, що є найнижчим показником з 21 березня.

Важливо! Загалом від початку епідемії в Італії померли понад 22 тисячі людей.

Одужати від COVID-19 вдалося 40 164 хворим.

З початку пандемії в Італії від коронавірусу померли 127 медиків.



Кількість тяжких хворих поступово зменшується / Фото news247

Поширення коронавірусу в Італії: коротко

Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі.

Втім країна лідирує за кількістю смертей через COVID-19.

Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.

Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.

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