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Коронавірус в Італії 17 квітня 2020 року

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Карантин в Італії / nytimes.com

Інтенсивність коронавірусу в Італії починає йти на спад. Лікарі повідомляють про те, що в палатах інтенсивної терапії та у реанімаціях поменшало пацієнтів.

За останню добу через коронавірус померли 575 людей, що трохи більше, ніж днем раніше. 

Раніше Коронавірус в Італії 16 квітня 2020 року: від ускладнень померли вже понад 22 тисячі хворих

Разом з тим, кількість заражень зменшується щодня. За минулу добу хворобу виявили у 3 493 пацієнтів, що менше, ніж минулої доби (3 786).

Станом на 17 квітня, загальна кількість хворих на коронавірус в Італії становить 172 434, 42 727 з яких одужали. На жаль, 22 745 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. 

Зазначимо, що за добу кількість тих пацієнтів, що одужали, зросла більше ніж на 2 тисячі, що є позитивним рекордом для Італії. 

Коротко про коронавірус в Італії

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;
  • Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;
  • В Італії від коронавірусу померли щонайменше 127 медпрацівників;
  • Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.
  • В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли.


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Статистика Жертви Коронавірус COVID-19 Лікування
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