Коронавірус в Італії 17 квітня 2020 року

Інтенсивність коронавірусу в Італії починає йти на спад. Лікарі повідомляють про те, що в палатах інтенсивної терапії та у реанімаціях поменшало пацієнтів.

За останню добу через коронавірус померли 575 людей, що трохи більше, ніж днем раніше.

Раніше Коронавірус в Італії 16 квітня 2020 року: від ускладнень померли вже понад 22 тисячі хворих

Разом з тим, кількість заражень зменшується щодня. За минулу добу хворобу виявили у 3 493 пацієнтів, що менше, ніж минулої доби (3 786).

Станом на 17 квітня, загальна кількість хворих на коронавірус в Італії становить 172 434, 42 727 з яких одужали. На жаль, 22 745 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Зазначимо, що за добу кількість тих пацієнтів, що одужали, зросла більше ніж на 2 тисячі, що є позитивним рекордом для Італії.

Коротко про коронавірус в Італії

Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;

Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;

В Італії від коронавірусу померли щонайменше 127 медпрацівників;

Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.

В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.