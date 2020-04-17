Коронавірус в Італії 17 квітня 2020 року
Інтенсивність коронавірусу в Італії починає йти на спад. Лікарі повідомляють про те, що в палатах інтенсивної терапії та у реанімаціях поменшало пацієнтів.
За останню добу через коронавірус померли 575 людей, що трохи більше, ніж днем раніше.
Раніше Коронавірус в Італії 16 квітня 2020 року: від ускладнень померли вже понад 22 тисячі хворих
Разом з тим, кількість заражень зменшується щодня. За минулу добу хворобу виявили у 3 493 пацієнтів, що менше, ніж минулої доби (3 786).
Станом на 17 квітня, загальна кількість хворих на коронавірус в Італії становить 172 434, 42 727 з яких одужали. На жаль, 22 745 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Зазначимо, що за добу кількість тих пацієнтів, що одужали, зросла більше ніж на 2 тисячі, що є позитивним рекордом для Італії.
Коротко про коронавірус в Італії
- Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;
- Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;
- В Італії від коронавірусу померли щонайменше 127 медпрацівників;
- Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.
- В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли.
Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Спалах коронавірусу в Білорусі: хворих вже більше, ніж в Українісьогодні , 14:25
-
Коронавірус у Німеччині: захворюваність пішла на спадсьогодні , 10:48
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 13:31
-
В Україні за останню добу понад 500 нових хворих на COVID-19сьогодні , 09:34
-
Скільки коштує зробити ПЛР-тест на коронавірус в Україні: інфографікасьогодні , 15:54
-
Коронавірус на Львівщині: за добу COVID-19 виявили у 37 людейсьогодні , 16:56