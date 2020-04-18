Коронавірус в Італії 18 квітня 2020 року: у країні найнижча смертність з 12 квітня

За останню добу в Італії від COVID-19 померли 482 людини – це найнижчий показник від 12 квітня. Нагадаємо, що 12 квітня у країні за добу померла 431 людина, після чого летальність знову почала зростати.

Статистику про захворюваність у країні та світі оприлюднив Університет Джона Гопкінса.

Днем раніше Коронавірус в Італії 17 квітня 2020 року

Окрім того, кількість нових випадків зараження зменшується з кожним днем. За останню добу в Італії зафіксували 3 491 новий випадок зараження, що на дві одиниці менше, ніж минулої доби.

Станом на 18 квітня, в Італії зареєстрували 175 925 випадків зараження коронавірусом. Натомість 44 927 людей одужали, але 23 227 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Ще всього два тижні тому у місцеві відділення інтенсивної терапії щодня надходило понад 4000 нових пацієнтів з коронавірусом (переважно в північних регіонах). Через це лікарі не мали іншого виходу, як просто обирати, кого рятувати, а кого відправляти додому та сподіватися на удачу.

До кінця цього тижня кількість щоденних пацієнтів, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії знизилася до 2 812. Відтак, лікарям стало легше виконувати свою роботу і приділяти увагу пацієнтам не лише з COVID-19.

Експерти кажуть, що нарешті подіяли карантинні обмеження, які країна ввела 10 березня.

Коротко про коронавірус в Італії:

Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;

Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;

В Італії від коронавірусу померли щонайменше 127 медпрацівників;

Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.

В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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