Коронавірус в Італії 19 квітня 2020 року

Станом на 19 квітня в Італії зареєстрували 3 047 нових випадків зараження коронавірусом.

Статистику про захворюваність у країнах оприлюднив Університет Джона Гопкінса.

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Станом на 19 квітня, в Італії зареєстрували 178 972 випадків зараження коронавірусом. З позитивних новин, 47 055 людям вдалося одужати. Однак, на жаль, 23 660 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Хворих стало трохи менше – за останню добу померли 433 людей.

Також в Італії зберігається тенденція до зниження кількості пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії.

Додамо, Італія поступово послабить карантин з 4 травня. Людям дозволять одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Офіційне рішення про нові умови карантину уряд має ухвалити 20 квітня.

Коротко про коронавірус в Італії:

Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;

Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;

В Італії від коронавірусу померли щонайменше 127 медпрацівників;

Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.

В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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