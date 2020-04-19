Коронавірус в Італії 19 квітня 2020 року
Станом на 19 квітня в Італії зареєстрували 3 047 нових випадків зараження коронавірусом.
Статистику про захворюваність у країнах оприлюднив Університет Джона Гопкінса.
Також на тему Коронавірус в Італії 18 квітня 2020 року
Станом на 19 квітня, в Італії зареєстрували 178 972 випадків зараження коронавірусом. З позитивних новин, 47 055 людям вдалося одужати. Однак, на жаль, 23 660 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Хворих стало трохи менше – за останню добу померли 433 людей.
Також в Італії зберігається тенденція до зниження кількості пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії.
Додамо, Італія поступово послабить карантин з 4 травня. Людям дозволять одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Офіційне рішення про нові умови карантину уряд має ухвалити 20 квітня.
Коротко про коронавірус в Італії:
- Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;
- Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;
- В Італії від коронавірусу померли щонайменше 127 медпрацівників;
- Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.
- В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.
Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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