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Коронавірус в Італії 1 квітня 2020 року

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Коронавірус в Італії / timesofisrael.com

В Італії кількість хворих за добу знизилася: померли 727 осіб, це майже на сто летальних випадків менше, ніж днем раніше. Тобто смертність від COVID-19 в Італії йде на спад, втім в країні досі продовжують виявляти багато нових випадків зараження.

Загалом в Італії станом на 1 квітня – 110 574 хворих на коронавірус, а померли від ускладнень спричинених недугою понад 13 тисяч людей. Такі дані опублікувало італійське видання Corierra dela Serra.

Також на тему: Коронавірус в Італії 31 березня 2020

На скільки зросла кількість хворих в Італії за добу

За останні 24 години від наслідків коронавірусу померли 727 осіб. Вчора цей показник становив 837.

Водночас, у порівняння з попередніми днями зросла кількість нових хворих – +4782 за останню добу.

Від початку епідемії в Італії 110 574 людини заразились коронавірусом, з них 16 847 хворих вже вилікувалися. 

Наразі в країні 80 572 поточних випадків зараження. З них 28 403 госпіталізованих пацієнтів із симптомами; 4035 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Що треба знати про поширення коронавірусу в Італії? Після США, Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. В Італії найбільше смертей через COVID-19. Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.​

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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