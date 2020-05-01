Коронавірус в Італії 1 травня 2020 року: кількість смертельних випадків зменшується

Станом на 1 травня в Італії зафіксували зменшення кількості хворих, а число нових випадків зараження тримається нижче позначки у 2000. За останню добу 269 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Оновлена кількість хворих на коронавірус опублікована на сайті worldometers.info.

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Нові випадки інфікування в Італії

За останню добу виявили 1965 нових випадків, тоді як днем раніше було 1872. У понеділок Управління цивільного захисту Італії офіційно повідомило про 1730 випадків і це був найменший показник нових випадків з 10 березня.

У відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись кількість складних пацієнтів.

Скільки людей в Італії побороли коронавірус

Станом на 1 травня 2 349 людей одужали від коронавірусу за останню добу, вчора цей показник був у 1,5 раза більшим. Загалом з початку епідемії хворобу подолали 78 294 італійців.



Кількість нових випадків зараження стабільна / Фото Unsplash

Летальні випадки від COVID-19

За останню добу 269 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Загальна кількість померлих в Італії зросла до 28 236 людей.

У неділю влада Італії повідомляла про різке падіння летальних випадків від коронавірусу – 260 смертей, найнижча кількість з 14 березня.

На цей час позитивний результат тесту в Італії отримали 100 943 осіб.

Головне про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.

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