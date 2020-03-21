Коронавірус в Італії 21 березня 2020 року

Ситуація з коронавірусом в Італії стурбувала увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.

Станом на 21 березня, в Італії на коронавірус захворіло понад 53 578 людей, 4 825 з яких померло. Натомість одужали 6 072 людини. Для порівняння, на території материкового Китаю вже три дні поспіль не фіксували нових випадків зараження коронавірусом, й з 81 304 хворих одужали вже 71 857 людей.

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В Італії на коронавірус захворіло понад 2500 медиків

В Італії на коронавірус захворіло вже щонайменше 2629 медичних працівників, 13 з яких померло.

Один з покійних італійських лікарів раніше розповідав, що йому доводилось працювати без рукавичок, оскільки вони просто закінчилися.

Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.

Фахівці вважають, що проблема значно гірша, ніж у Китаї, оскільки навіть там цей відсоток був меншим.

Тим часом, у лікарнях не вистачає місць для лікування людей, які перебувають у критичному стані. Раніше повідомлялося, що лікарям доводиться обирати, кому рятувати життя. Вестибюлі, коридори, передпокої перетворилися на палати.

Це насправді не палата, це зал очікування, ми просто мусимо використовувати кожну частину місця,

– розповідає керівник прес-служби лікарні у Бергамо.



У лікарнях Італії не вистачає місць / SkyNews

Коронавірус в Італії: коротко

В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.

В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.

У відділеннях інтенсивної терапії, де перебувають хворі на коронавірус у критичному стані, 50% старші 65 років. Тобто інші 50% – молодші, є багато молодих людей віком 20 та 30 років.

Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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