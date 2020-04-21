Коронавірус в Італії 21 квітня 2020 року: вперше знизилася кількість усіх хворих
Станом на 21 квітня в Італії на коронавірус захворіло 2729 людей. Також за минулу добу одужало рекордна кількість пацієнтів.
Статистику про захворюваність у країнах оприлюднив Університет Джона Гопкінса.
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Відтак, за добу одужали 2 723 особи, які захворіли на коронавірус, що стало максимумом за весь час епідемії в країні. Таким чином, вперше з початку пандемії число активних випадків коронавірусу знизилося. В цілому на COVID-19 перехворіли 51 600 осіб.
Разом з цим другий день поспіль знижується число тих, хто тепер ще хворіє: 107 709 осіб, що на 528 осіб менше, ніж минулої доби.
За добу, померли 534 людини, за весь час епідемії – 24 648 осіб.
Загальна кількість жителів Італії, у яких виявили коронавірус, зросла за добу на 2 729 і склала 183 957 осіб.
Коротко про коронавірус в Італії:
- Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;
- Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;
- Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.
- В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли.
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