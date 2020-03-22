Коронавірус в Італії 22 березня 2020 року

Італія стала другою країною у світі після Китаю за кількість інфікованих Covid-19. Медики працюють у постійному стресі, а люди бояться виходити на вулицю. Найгірша ситуація з хворими – на півночі Італії.

Станом на 22 березня, в Італії на коронавірус захворіло 59 138 людей (5 560 нових випадків за день), 5 476 з яких випадків закінчилися летально (за 22 березня 651 смертей). З позитивних новин є те, що одужали 7 024 людини.

Для порівняння сьогодні в Китаї захворіло 46 людей і померло 6.

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Кількість хворих в Італії зростає / Фото: Getty Images

Жорсткі обмеження через Covid-19

Влада італійського регіону Ломбардія, що найбільше постраждав від коронавірусу, запроваджує нові суворі обмеження через поширення інфекції. Додамо, що карантин у Ломбардії діє від 8 березня, проте особливих результатів обмеження поки не дають.

Нові обмеження в Ломбардії:

Забороняється будь-яка спортивна чи фізична діяльність на вулиці;

Використання вендингових автоматів (автоматів зі снеками, напоями, цигарками тощо);

Заморожується будівництво всіх об’єктів (окрім залізничних колій, доріг і шпиталів);

Припиняється діяльність усіх підприємств, окрім тих, що займаються критично важливими галузями;

Тимчасово припиняють роботу щотижневі ринки, які працюють на відкритому повітрі.

Коронавірус в Італії: коротко

В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.

В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.

У відділеннях інтенсивної терапії, де перебувають хворі на коронавірус у критичному стані, 50% старші 65 років. Тобто інші 50% – молодші, є багато молодих людей віком 20 та 30 років.

Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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