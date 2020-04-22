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Коронавірус в Італії 22 квітня 2020 року: за добу одужала рекордна кількість людей

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Коронавірус в Італії / themoscowtimes.com

За останню добу з італійських лікарень виписали 2 943 людини, а за минулу 2 723. Загалом із 187 327 хворих одужали 54 543 пацієнти.

За останню добу з лікарень Італії виписали рекордну кількість людей, про це свідчить статистика Університету Джона Гопкінса

До теми Коронавірус в Італії 21 квітня 2020 року: вперше знизилася кількість усіх хворих

Від початку пандемії, в Італії захворіли 187 327 людей – за останню добу зафіксували 3 370 нових випадків зараження.

На жаль, від ускладнень COVID-19 в країні померли 25 085 людей, 437 з яких за минулу добу. 

Нагадаємо, що від 4 травня Італія поступово послаблює карантинні обмеження. Від цього дня людям можна буде влаштовувати поодинокі пробіжки вулицями, але не більше ніж годину на день. 

Коротко про коронавірус в Італії:

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі;
  • Італія на другому місці за кількістю смертей через COVID-19;
  • В Італії від коронавірусу померли щонайменше 127 медпрацівників;
  • Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, підвищилась кількість грабежів.
  • В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Жертви Статистика
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