Коронавірус в Італії 23 березня 2020 року: кількість смертей зменшилася

В Італії за добу в країні зареєстрували 601 випадок смерті. Такі дані дають надію, що відсоток смертності від коронавірусу в Італії знижується. Адже, в суботу від коронавірусу в країні померли 793 людини.

За останню добу було зареєстровано 3780 нових випадків зараження Covid-19, пише La Gazzetta Del Mezzogiorno.

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Згідно з актуальними даними, загальна кількість заражених в Італії досягла 63 927 осіб. З них 50 418 пацієнтів досі хворіють: 20 692 госпіталізовано та 26 522 — перебувають на домашньому лікуванні.

Що відомо про поширення коронавірусу в Італії

Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.

Щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з яких померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.

В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.

Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки. ​

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